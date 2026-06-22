长时间久坐没有运动？研究揭坐著做1个动作 餐后血糖大降52%兼减血脂

上班族长时间久坐，吃饱饭后又不想做运动，该怎么办？有营养师引述研究指，原来只需坐著做1个简单小动作，就能令餐后血糖大幅下降52%，更有效降血脂。

研究揭坐著做1个动作 餐后血糖大降52%兼减血脂

营养师Angela在Facebook发影片引述一篇发表于国际科学期刊《iScience》的研究报告，让受试者进行一项「比目鱼肌伏地挺身（Soleus Push-up）」，顾名思义，这个动作是针对小腿后侧的比目鱼肌，透过反复踮起脚尖再放下的动作来进行锻炼。Angela解释，比目鱼肌是一块非常特别的肌肉，有别于人体其他肌肉主要依赖消耗肝糖来运作，比目鱼肌是直接运用血液中的葡萄糖和脂肪酸作为能量来源。因此，只要持续反复进行这个踮脚动作，就能让这块肌肉持续参与代谢。

该项研究结果证实，持续进行比目鱼肌伏地挺身这项简单动作，能够带来以下显著的健康益处：

帮助餐后血糖水平显著降低39%至52%。

令胰岛素的分泌量大幅减少41%至60%。

对降低血脂中的极低密度脂蛋白具有明显的改善效果。

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比目鱼肌伏地挺身如何进行？

Angela提醒，做这个动作的关键在于幅度而非速度，而且姿势必须标准才能发挥最大效用：

比目鱼肌伏地挺身如何进行？

比目鱼肌伏地挺身步骤：

坐在椅子上，膝盖应维持约90度弯曲。 双脚脚尖平放在地上，整个过程中脚尖不可离地。 将脚后跟尽量往上抬高，直到能清晰感受到小腿肌肉有紧绷感，再慢慢将脚后跟放下贴回地面，然后持续反复进行。

Angela表示，虽然培养规律的全身运动习惯固然是最理想的健康之道；但对于平时习惯久坐办公、饭后又真的提不起劲做运动的人士来说，不妨可以试试这个简单、易上手的腿部运动。

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血糖多少属超标？小心糖尿病8大初期征兆

本港医管局指，糖尿病是一种代谢失调的慢性疾病。当胰脏分泌的胰岛素不足，或胰岛素不能发挥功能时，血糖便会不正常地升高，导致糖尿病。其中，第2型糖尿病占所有病例超过九成，主要与不良饮食习惯、肥胖及缺乏运动等因素有关。身体细胞对胰岛素产生抗拒，无法有效吸收及利用葡萄糖，导致过多糖分积存在血液。

血糖过高可引致脂肪及蛋白质代谢紊乱，长远更会引起多个身体系统及器官破坏，包括心血管、视网膜、神经、肾脏等。根据美国糖尿协会的提议，血糖异常及糖尿病的标准如下：

血糖多高等于糖尿病前期/糖尿病？

空腹血糖异常：空腹血糖介乎「≥5.6mmol/L」至「<7mmol/L」

血糖耐量异常：餐后2小时血糖介乎「≥7.8mmol/L」至「<11.1mmol/L」

空腹血糖异常及血糖耐量异常都属于前期糖尿病

糖尿病：空腹血糖≥7mmol/L，或餐后2小时血糖>11.1mmol/L

糖尿病初期症状：

部分患者在患病初期可能会出现以下征状：

经常口渴 小便频密 感到饥饿 体重下降 容易疲倦 视力模糊 伤口不易愈合 皮肤痕痒，女性或会出现阴部发痒的情况

资料来源：营养师Angela、《iScience》、医管局

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