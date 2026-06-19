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端午节｜6款端午粽热量大比拼 裹蒸粽一只逾1300卡、碱水粽非最低糖 即睇健康食法

保健养生
更新时间：12:00 2026-06-19 HKT
发布时间：12:00 2026-06-19 HKT

端午节将至，各式粽类纷纷出笼。无论是馅料丰富的裹蒸粽，还是蘸糖吃的碱水粽，均属高热量、高脂肪食物。营养师比较6款常见粽的热量与脂肪含量，并提供健康食用贴士，并分享健康食用贴士，助大家在享受节日美味的同时，也能守护健康。

6款端午粽热量脂肪大比拼

尚营坊营养师团队比较了3款咸粽及3款甜粽的卡路里、脂肪、钠质及糖分含量（以每只计）：

 

6款端午热量比拼

1. 裹蒸（1只约600g）

  • 热量：1314kcal
  • 脂肪：64.8g（13茶匙油）
  • 钠质：1.5茶匙盐（已超出世衞每日摄取建议）
  • 糖分：1茶匙

2. 咸肉（1只约280g）

  • 热量：591kcal
  • 脂肪：28g（5.5茶匙油）
  • 钠质：1/2茶匙盐
  • 糖分：1茶匙

3. 五谷（素）（1只约200g）

  • 热量：486kcal
  • 脂肪：7.4g（1.5茶匙油）
  • 钠质：1/4茶匙盐
  • 糖分：1茶匙

4. 豆沙（1只约160g）

  • 热量：461kcal
  • 脂肪：13.4g
  • 钠质：接近0茶匙盐
  • 糖分：8茶匙

5. 碱水（1只约250g）

  • 热量：390kcal
  • 脂肪：3.4g
  • 钠质：接近0茶匙盐
  • 糖分：1.5茶匙

6. 豆沙水晶（1只约60g）

  • 热量：162kcal
  • 脂肪：1.3g
  • 钠质：接近0茶匙盐
  • 糖分：4.5茶匙

健康食4大原则

注册营养师潘卓琳（啊家）曾接受《星岛头条》访问时建议，以一个中型咸肉粽（约253克）为例，其糯米分量约等于1.5碗白饭，热量约455千卡。想吃得健康，可参考以下4大原则：

  1. 代替正餐：进食中型咸肉粽（约253克）时，其糯米分量相当于1.5碗白饭，热量约455千卡，与一顿正餐相若。
  2. 不加豉油：粽已含咸蛋黄、金华火腿等高钠食材，食用时无需额外添加酱油或调味料。进食后多喝水，有助平衡体内钠质。
  3. 去掉肥肉：一只粽约含17克油，去除肥猪肉或腊肉，可减少约2茶匙油脂摄取。
  4. 搭配蔬菜：以粽作为正餐时，应配搭蔬菜汤或水果，增加纤维摄取，帮助消化。水果茶或花茶亦是消滞佳选。

营养师建议每日食用份量

潘卓琳指，若以粽作为正餐，各类粽的每日建议食用上限如下：

  • 咸肉粽：1只
  • 无馅碱水粽：1只
  • 莲蓉碱水粽：1只
  • 豆沙粽：2只
  • 裹蒸粽：三分之一只
  • 水晶粽：3只

2类人士不宜多吃

  1. 糖尿病患者：粽含丰富碳水化合物，一次进食过量会令血糖急升，不利病情控制。

  2. 心血管疾病患者（包括高血压、高胆固醇、高血脂人士）：粽含大量饱和脂肪及钠质，过量食用会加重心血管负担。

 

资料来源：尚营坊（获授权转载）、注册营养师潘卓琳（啊家）

延伸阅读：端午节粽卡路里｜食1只粽=6碗饭？ 比拼6款粽咸肉粽裹蒸粽热量脂肪 附减肥贴士

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