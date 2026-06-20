84岁黄一飞坐电动轮椅代步疯传 暴肥50磅生骨刺 年纪大先会生骨刺？漠视3大警号恐令情况恶化！

现年84岁的资深演员黄一飞，当年凭周星驰经典电影《少林足球》中「铁头功大师兄」一角深入民心，更勇夺金像奖最佳男配角。近年他长居内地发展，鲜少在香港公开露面，其健康状况与体态变化一直备受影迷关注。早前他返港出席金像奖活动时，曾被目击步履蹒跚，全程需要由一名中年女子搀扶；而过去他也曾因为戒烟而令体重暴升50磅。近日，黄一飞再被拍下需要坐电动轮椅代步的照片，随即令外界担忧其身体情况。

出入靠轮椅精神依然不俗

黄一飞近年深受脚患困扰，双腿饱受骨刺问题折磨，导致行动不便。从近日网络曝光的片段可见，他出行时确实需要使用电动轮椅代步，情况一度惹人担忧。不过，影迷们亦毋须过分焦虑，因为他的精神面貌仍然相当不错。从影片中可见，当他坐轮椅到达宴会场地后，依然可以在毋须他人搀扶的情况下自行站立，甚至精神奕奕地举杯向大家敬酒，看来整体的精神状态似乎尚算不错。

豁达看透生死：人就梗要拜拜

黄一飞早前返港与昔日好友聚会时，曾接受媒体访问。席间他依然不忘发挥喜剧演员的幽默本色，笑语连连。当被记者问到此行是否见到很多老朋友时，黄一飞风趣地回应：「系呀，估唔到（佢哋）仲在！我以为我都唔在，（原来大家都）仲在，不过我就后生啲，我84啫。」至于被赞赏「Keep得好好」以及问及平时有何养生秘诀时，他则幽默地表示：「系咁Keep，我都唔知点Keep法，总之Keep到而家84。（平时做啲咩养生？）有呀，瞓觉，瞓觉先好。」此外，他也大方透露近年双脚开始老化，出入确实需要依靠代步车：「老人先老脚，要慢慢行，行多啲都唔掂。不过我买咗部一坐落去就会自己郁嘅代步车，可以周围去吓。」对于现时的身体状况与岁月不留人，84 岁的他显得看得很开，并豁达地说：「而家84仲有几多？100岁又点啫？无用㗎，人就梗要拜拜。」

体重飙二百磅自揭步履维艰

其实早在去年，黄一飞与李力持导演一同合照及拍片时，其身形已明显暴涨，当时他亦在片中坦承自己行动不便。虽然他在影片中与李力持有说有笑、精神奕奕，但身形明显较从前圆润不少，肚腩尤其突出，令李力持也忍不住叮嘱他要多做运动。不过，他随后也无奈承认：「我只脚都唔行得几多㗎，上楼梯落楼梯争啲。」据悉，黄一飞早在2009年便已成功戒烟，但与此同时体重却持续失控。他过往曾在受访时透露，自己因为戒烟发福，足足肥了近50磅，体重一度直逼200磅。亦正因为体重过重，导致脚部严重生骨刺，当年拍戏时一度需要由4名工作人员合力抬他上5楼。

生骨刺腰背痛 骨刺是甚么？

注册中医师张勇曾表示，骨刺可以理解为骨骼的老化，当骨骼与骨骼之间的软骨经长久的磨损、脱水及退化，便会导致骨质或骨骼异常增生而形成「骨刺」。

如果压逼或摩擦到其他骨骼、韧带、肌腱、神经等软组织，就可能造成磨损与疼痛。

骨刺最常见出现的部位，包括了脊椎、肩膀、手部、膝盖与脚部关节等，腰背痛等，便是很普遍的病例。

骨刺发生在不同部位，可引致不同程度及类型的不适，患处可以出现如酸胀、麻痹、刺痛、胀痛、乏力等征状。

年纪大才会生骨刺？

张勇医师续指，骨刺是一种老化现象，所以骨刺一般好发于中、老年人身上，年纪愈大的人愈容易长骨刺。

但除了老人家外，某些人亦同样是生骨刺的高危一族，具有较高机会率出现骨的人士，总括来说，包括以下：

腰背痛 生骨刺原因及机理

以下三大因素是导致骨刺的主因，张勇医师指，当中包括了老化、姿势不良及患上某类关节疾病：

骨刺症状多样 小心辨识

即使同样是生骨刺，但原来并非每个有骨刺人士都会感到疼痛或不适，究竟为何？

据张勇医师指，原因是因为大多数的骨刺并不会引起症状，而许多人有骨刺亦不自知。

然而，当骨刺一旦压逼到神经的时候，便会在相应部位出现令人不适的症状。

骨刺压逼神经，可引致的不适症状，包括：

中医治骨刺 / 腰背痛 整体方案