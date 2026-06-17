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施可莹患卵巢癌透露近况：身体极差不宜化疗 申请做大体老师遗爱人间

保健养生
更新时间：14:57 2026-06-17 HKT
发布时间：14:57 2026-06-17 HKT

前ViuTV主持施可莹（Lillian）精通四语，近年更主持不少韩星及泰星见面会。她在上个月自揭患上卵巢癌，腹中肿瘤一度大至17cm，癌细胞更扩散至盲肠，需切除全子宫及建人工造口保命。她今日更发文透露，指身体极差已不适合化疗。面对病情转折，她毅然作出申请做大体老师的决定，希望遗爱人间。

施可莹患卵巢癌透露近况：身体极差不宜化疗

施可莹今日于社交平台Threads上透露患卵巢癌后的最新近况，坦言医生指其身体状况太差，已经不再适合接受化疗，因此未来的治疗方向将以纾缓为主。她写道：「我想做个有用嘅人，所以申请做大体老师，希望可以帮到更多未来的同学，相信大家都会支持嘅。」其实，在上星期她指出自己已经重新注射薄血针，但注射后又开始出现呕血情况，所以需要再次停打薄血针。她形容：「不停呕真系几辛苦下，但会顶到架，下星期就二化，所以一定要顶到！」

病情严重建人工造口保命

施可莹在上个月亦曾指出，去年因输卵管积水达11cm，并出现扭转情况，需要召唤救护车送院，经历了人生首次的全身麻醉手术。未料至同年10月，她发现卵巢出现了一个10cm的肿瘤。其后肿瘤不断变大，由13cm飙升至17cm，令腹部隆起程度犹如怀孕5个月。至今年2月，她完成手头上的「LingOrm」见面会和《寻秦记》的工作后，由于剧痛难忍，加上公立医院轮候时间较长，她决定转往私家医院接受两次大手术切除肿瘤，却意外确诊患上卵巢癌。

当时，癌细胞已经扩散至盲肠，但她未有放弃。术后她积极进行复健，重新学习站立与行路，更靠著对工作的热爱来支撑自己积极面对病魔。今年4月，她终于获安排于公立医院进行切除全子宫手术。原本以为术后只需接受6次化疗便能完成整个疗程，未料手术后却发现病情比想像中更为严重。为了保住性命，她更需要建立人工造口。一向性格坚强的她坦言，这个突如其来的打击令她难以接受，甚至为此痛哭了多个晚上。她感觉自己变成了另一半、家人与朋友的负担，更担忧未来无法再从事喜爱的主持工作，以及外出时无能力处理造口问题。二化，所以一定要顶到！」

【同场加映】主持施可莹自爆患卵巢癌 肿瘤达17cm如怀孕5个月 扩散至盲肠需切子宫建人工造口保命

卵巢癌8大常见症状 常腹胀是警号？

根据医管局资料，由于卵巢深入在骨盆腔内的深处，早期的卵巢癌征状并不明显，卵巢癌还有以下征状，请特别注意：

  • 持续及日益严重的胃痛
  • 消化不良
  • 腹部不适
  • 肚胀
  • 小便频密
  • 大便困难
  • 性交时疼痛
  • 腰背痛

7类患人卵巢癌风险高 从未生育人士要留意

根据医管局资料，以下7类人士，罹患卵巢癌风险较高：

卵巢癌7大高危因素

  1. 比一般女性较迟停经
  2. 从未生育
  3. 家族有人曾患卵巢癌（尤其是母亲、姊妹、姑、姨）
  4. 体重超标，食用过多脂肪
  5. 有自然流产或不孕现象
  6. 曾罹患乳癌
  7. 停经后使用荷尔蒙补充疗法超过5年

如何预防卵巢癌？5种人风险较低？

在日常生活如何预防卵巢癌？医管局列出4大方法，有助减低风险；另指出，有5种人患上这种癌症机率较低。

4招减低患卵巢癌风险：

  • 饮食要均衡、避免日常饮食摄取过量脂肪
  • 保持适量运动
  • 保持情绪稳定，注意抒缓精神压力
  • 长期卵巢功能失调的妇女，须积极接受治疗

5类人患卵巢癌风险较低：

  • 服用口服避孕药超过5年
  • 怀孕最少一次
  • 以母乳喂哺婴儿
  • 曾接受输卵结扎手术
  • 曾接受子宫颈切除手术

延伸阅读：防妇科癌必吃10种食物 营养师教多吃1种鱼 降患卵巢癌风险

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