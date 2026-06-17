施可莹患卵巢癌透露近况：身体极差不宜化疗 申请做大体老师希望遗爱人间

前ViuTV主持施可莹（Lillian）精通四语，近年更主持不少韩星及泰星见面会。她在上个月自揭患上卵巢癌，腹中肿瘤一度大至17cm，癌细胞更扩散至盲肠，需切除全子宫及建人工造口保命。她今日更发文透露，指身体极差已不适合化疗。面对病情转折，她毅然作出申请做大体老师的决定，希望遗爱人间。

施可莹患卵巢癌透露近况：身体极差不宜化疗

施可莹今日于社交平台Threads上透露患卵巢癌后的最新近况，坦言医生指其身体状况太差，已经不再适合接受化疗，因此未来的治疗方向将以纾缓为主。她写道：「我想做个有用嘅人，所以申请做大体老师，希望可以帮到更多未来的同学，相信大家都会支持嘅。」其实，在上星期她指出自己已经重新注射薄血针，但注射后又开始出现呕血情况，所以需要再次停打薄血针。她形容：「不停呕真系几辛苦下，但会顶到架，下星期就二化，所以一定要顶到！」

病情严重需建人工造口保命

施可莹在上个月亦曾指出，去年因输卵管积水达11cm，并出现扭转情况，需要召唤救护车送院，经历了人生首次的全身麻醉手术。未料至同年10月，她发现卵巢出现了一个10cm的肿瘤。其后肿瘤不断变大，由13cm飙升至17cm，令腹部隆起程度犹如怀孕5个月。至今年2月，她完成手头上的「LingOrm」见面会和《寻秦记》的工作后，由于剧痛难忍，加上公立医院轮候时间较长，她决定转往私家医院接受两次大手术切除肿瘤，却意外确诊患上卵巢癌。

当时，癌细胞已经扩散至盲肠，但她未有放弃。术后她积极进行复健，重新学习站立与行路，更靠著对工作的热爱来支撑自己积极面对病魔。今年4月，她终于获安排于公立医院进行切除全子宫手术。原本以为术后只需接受6次化疗便能完成整个疗程，未料手术后却发现病情比想像中更为严重。为了保住性命，她更需要建立人工造口。一向性格坚强的她坦言，这个突如其来的打击令她难以接受，甚至为此痛哭了多个晚上。她感觉自己变成了另一半、家人与朋友的负担，更担忧未来无法再从事喜爱的主持工作，以及外出时无能力处理造口问题。二化，所以一定要顶到！」

【同场加映】主持施可莹自爆患卵巢癌 肿瘤达17cm如怀孕5个月 扩散至盲肠需切子宫建人工造口保命

卵巢癌8大常见症状 常腹胀是警号？

根据医管局资料，由于卵巢深入在骨盆腔内的深处，早期的卵巢癌征状并不明显，卵巢癌还有以下征状，请特别注意：

持续及日益严重的胃痛

消化不良

腹部不适

肚胀

小便频密

大便困难

性交时疼痛

腰背痛

7类患人卵巢癌风险高 从未生育人士要留意

根据医管局资料，以下7类人士，罹患卵巢癌风险较高：

卵巢癌7大高危因素

比一般女性较迟停经 从未生育 家族有人曾患卵巢癌（尤其是母亲、姊妹、姑、姨） 体重超标，食用过多脂肪 有自然流产或不孕现象 曾罹患乳癌 停经后使用荷尔蒙补充疗法超过5年

如何预防卵巢癌？5种人风险较低？

在日常生活如何预防卵巢癌？医管局列出4大方法，有助减低风险；另指出，有5种人患上这种癌症机率较低。

4招减低患卵巢癌风险：

饮食要均衡、避免日常饮食摄取过量脂肪

保持适量运动

保持情绪稳定，注意抒缓精神压力

长期卵巢功能失调的妇女，须积极接受治疗

5类人患卵巢癌风险较低：

服用口服避孕药超过5年

怀孕最少一次

以母乳喂哺婴儿

曾接受输卵结扎手术

曾接受子宫颈切除手术

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