果汁甜过可乐？澳门消委会检测15款包装果汁饮品 糖分/热量大比拼

世界卫生组织建议每人每日应进食最少2份水果，以促进健康。不少消费者为求便利，会以预包装果汁饮品来代替食用新鲜水果，究竟饮用果汁饮品可不可以代替吃水果呢？澳门消委会通过对比3类（包括橙汁类、椰子水及苹果汁）预包装果汁饮品标签上声称的营养资讯，给消费者参考。同时亦提醒消费者而注意这类饮品潜藏高糖及高热量等的风险。

澳门消委会检测15款预包装果汁饮品

根据《澳门消费》资料，本次调查比较了3种预包装果汁饮品，包括5款橙汁、5款苹果汁，以及5款椰子水，共15款样本。容量由250毫升至1公升不等，零售价由澳门元4.2元至45.0元不等。15款样本中，有9款的标签显示成分含有浓缩果汁或还原果汁。

澳门消委会测试15款果汁饮品名单⬇⬇⬇

即看15款果汁饮品名单

橙汁类饮品

1. 果怡鲜橙汁饮品

规格：946ml

零售价（澳门元）：22.90

标签成分含有浓缩果汁/还原果汁：✓

糖：4.8g/100ml

热量：35kcal/100ml

钠：7mg/100ml

维他命C：64mg/100ml

2. 果粒橙橙汁饮品

规格：420ml

零售价（澳门元）：9.00

标签成分含有浓缩果汁/还原果汁：✓

糖：8.5g/100ml

热量：36kcal/100ml

钠：20mg/100ml

维他命C：15mg/100ml

3. 菓汁先生橙汁饮品

规格：360ml

零售价（澳门元）：10.50

标签成分含有浓缩果汁/还原果汁：✓

糖：9.3g/100ml

热量：37kcal/100ml

钠：0mg/100ml

维他命C：15mg/100ml

4. 统一鲜橙多（橙汁饮料）

规格：450ml

零售价（澳门元）：4.50

标签成分含有浓缩果汁/还原果汁：✓

糖：9.8g/100ml

热量：41.3kcal/100ml

钠：29mg/100ml

维他命C：15mg/100ml

5. 熊津柳橙汁

规格：500ml

零售价（澳门元）：9.50

标签成分含有浓缩果汁/还原果汁：✓

糖：10.2g/100ml

热量：51kcal/100ml

钠：5mg/100ml

维他命C：8mg/100ml

椰子水

6. Coco Way 100% Coconut Water

规格：350ml

零售价（澳门元）：8.50

标签成分含有浓缩果汁/还原果汁：/

糖：4g/100ml

热量：20kcal/100ml

钠：20mg/100ml

维他命C：/

7. 椰子水

规格：310ml

零售价（澳门元）：4.50

标签成分含有浓缩果汁/还原果汁：/

糖：4.9g/100ml

热量：22kcal/100ml

钠：20mg/100ml

维他命C：/

8. If Local Sensation Coconut Water

规格：350ml

零售价（澳门元）：11.00

标签成分含有浓缩果汁/还原果汁：/

糖：4.4g/100ml

热量：21kcal/100ml

钠：24mg/100ml

维他命C：/

9. King Island 100% Pure Coconut Water

规格：250ml

零售价（澳门元）：5.00

标签成分含有浓缩果汁/还原果汁：/

糖：3.6g/100ml

热量：18kcal/100ml

钠：30mg/100ml

维他命C：/

10. Meko 100% Pure Coconut Water

规格：310ml

零售价（澳门元）：7.50

标签成分含有浓缩果汁/还原果汁：/

糖：5.2g/100ml

热量：22kcal/100ml

钠：32mg/100ml

维他命C：/

苹果汁类饮品

11. 滋味日本樱花苹果汁

规格：1000ml

零售价（澳门元）：45.00

标签成分含有浓缩果汁/还原果汁：/

糖：13.9g/100ml

热量：56kcal/100ml

钠：1mg/100ml

维他命C：/

12. CYPRINA Apple

规格：1L

零售价（澳门元）：13.50

标签成分含有浓缩果汁/还原果汁：✓

糖：10.1g/100ml

热量：53kcal/100ml

钠：1mg/100ml

维他命C：/

13. pure j Apple

规格：375ml

零售价（澳门元）：12.00

标签成分含有浓缩果汁/还原果汁：✓

糖：9.9g/100ml

热量：45.2kcal/100ml

钠：5mg/100ml

维他命C：30mg/100ml

14. Tree Top 100% Apple Juice

规格：296ml

零售价（澳门元）：11.90

标签成分含有浓缩果汁/还原果汁：✓

糖：10.5g/100ml

热量：47.3kcal/100ml

钠：3.4mg/100ml

维他命C：/

15. 维他苹果汁饮品

规格：250ml

零售价（澳门元）：4.20

标签成分含有浓缩果汁/还原果汁：✓

糖：7.4g/100ml

热量：30kcal/100ml

钠：25mg/100ml

维他命C：/

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椰子水较低糖低卡 5款橙汁及1款苹果汁含维他命C

糖 ：属于碳水化合物，可以提供人体热量，但摄取过多的糖分会引致超重和肥胖，增加患糖尿病、高血压和心血管疾病的风险。世界卫生组织建议，以一般成人每日消耗总热量为2000千卡路里为例，每天摄取的游离糖不超过50克，更建议在条件许可下每天摄取量应少于25克。本次调查的3种饮品中，每100毫升糖含量以椰子水较橙汁饮品和苹果汁饮品为低。这除了是因为商品在生产过程中添加糖之外，亦与水果原来含有的糖有关。

：属于碳水化合物，可以提供人体热量，但摄取过多的糖分会引致超重和肥胖，增加患糖尿病、高血压和心血管疾病的风险。世界卫生组织建议，以一般成人每日消耗总热量为2000千卡路里为例，每天摄取的游离糖不超过50克，更建议在条件许可下每天摄取量应少于25克。本次调查的3种饮品中，每100毫升糖含量以椰子水较橙汁饮品和苹果汁饮品为低。这除了是因为商品在生产过程中添加糖之外，亦与水果原来含有的糖有关。 热量 ：根据《中国居民膳食营养素参考摄入量(2023版)》，成人一般每日约需摄取1500至3000千卡(kcal)热量不等，不同年龄、性别和活动量的人每日所需要摄取的热量都有所不同。本次调查的15款饮品中，每100毫升所含的热量由18至56千卡(kcal)不等。3种饮品中，椰子水每100毫升所含的热量较橙汁饮品和苹果汁饮品为低。

：根据《中国居民膳食营养素参考摄入量(2023版)》，成人一般每日约需摄取1500至3000千卡(kcal)热量不等，不同年龄、性别和活动量的人每日所需要摄取的热量都有所不同。本次调查的15款饮品中，每100毫升所含的热量由18至56千卡(kcal)不等。3种饮品中，椰子水每100毫升所含的热量较橙汁饮品和苹果汁饮品为低。 钠 ：人体的主要电解质，负责神经传导和肌肉收缩，能维持体内细胞外液和酸碱平衡等。本次调查的15款饮品每100毫升的钠含量由0至32毫克不等。3种饮品中，椰子水类饮品钠含量相对较高，可以用作补充人体电解质和水分。

：人体的主要电解质，负责神经传导和肌肉收缩，能维持体内细胞外液和酸碱平衡等。本次调查的15款饮品每100毫升的钠含量由0至32毫克不等。3种饮品中，椰子水类饮品钠含量相对较高，可以用作补充人体电解质和水分。 维他命C：是人体必需的水溶性营养素，有助铁质的吸收和增强免疫力，在维持人体正常功能方面具有多种重要的作用，人体可通过进食新鲜蔬菜及水果等来摄取维他命C，一个鲜橙含有的维他命C约为30至100毫克不等。本次调查的15款饮品中，只有5款橙汁及1款苹果汁含维他命C。

澳门消委会总结，饮用预包装果汁不能代替吃水果，水果含有丰富的维他命、膳食纤维、钾和镁等多种重要营养素，能有效补充人体各种所需，而预包装果汁在加工制作过程可能因流失营养成分、维他命易氧化，且可能含其他添加物，同时不同的消毒方法亦会破坏营养成分，所以能提供给人体的营养素是有限的。同时，预包装果汁含糖量通常较高，容易因过量摄取糖分和热量影响人体健康，因此建议食用营养价值更高的新鲜水果。

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果汁选购及食用建议

应选择向信誉良好的商号购买，而相同产品于不同商号的售卖价格可能存有差异，购买时要货比三家，并保留单。

选购时应注意产品包装是否完好，不要购买外包装破损或樽（瓶）盖没有密封的预包装饮品。

选购产品时，除留意产品的营养标签外，更需留意饮用期限。

根据自身需要选择相应大小容量的饮品，饮品开封后应尽快饮用及须按照包装或生产商的指示保存，预防微生物的污染。

资料来源：《澳门消费》

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