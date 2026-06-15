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皮蛋蛋白质竟与鸡蛋一样？营养师比拼3款蛋类营养 这款钠含量飙破1629毫克

保健养生
更新时间：17:00 2026-06-15 HKT
发布时间：17:00 2026-06-15 HKT

鸡蛋是我们日常摄取优质蛋白质的重要来源，但大家是否了解各种蛋的营养差异？有营养师大比拼鸡蛋、皮蛋及咸蛋3款常见蛋类，拆解当中的营养密码，其中一款蛋钠含量竟高达1629毫克。

3款蛋类营养大比拼 这款钠含量飙破1629毫克

营养师杨斯涵在其Facebook专页发文指，每天的餐桌上，总少不了蛋的身影。从早餐的烚蛋、午餐的皮蛋豆腐，到晚餐极为送饭的咸蛋炒苦瓜，蛋类不仅美味，更是我们摄取优质蛋白质的重要来源。她为大家详细拆解鸡蛋、皮蛋及咸蛋这3种常见蛋类的营养密码：

3款蛋类营养大比拼
3款蛋类营养大比拼

1.新鲜鸡蛋

  • 热量：135kcal
  • 蛋白质：12.5g
  • 钠含量：135mg

它没有经过任何化学加工，仅透过清洗、分级与包装，保留了最完整的营养素。鸡蛋是标准的原型食物，热量与钠含量在三者之中都是最低的。无论是处于减脂期、控糖期的人士，或是作为儿童发育阶段的营养补充，鸡蛋都是极佳的选择。

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2.皮蛋

  • 热量：144kcal
  • 蛋白质：12.5g（与鸡蛋相若）
  • 钠含量：590mg

市售的皮蛋多半是由鸭蛋制成，利用强碱，如碳酸钠、石灰使蛋白质发生变性与凝胶化而成。蛋白质在强碱环境下会分解产生氨基酸，并发生梅纳反应，这正是皮蛋独特风味与颜色的来源。虽然其蛋白质含量与新鲜鸡蛋相距不远，但钠含量却已大幅增加。建议吃皮蛋时应配搭清淡的食材一起食用，如豆腐，以避免单一餐摄取过多的钠。

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3.咸蛋

  • 热量：182kcal
  • 脂肪：13.1g
  • 钠含量：1629mg

金黄流沙、口感起沙的咸蛋黄是许多料理的灵魂，但它同时亦是极度危险的热量与钠含量炸弹。咸蛋同样多由鸭蛋制成，透过高浓度盐水或红土泥腌制，利用渗透压将蛋里的水分逼出。当水分大幅减少后，蛋黄中的脂肪会重新聚集，这就是为何咸蛋黄切开会出油的原因。咸蛋的热量、脂肪与钠含量都是三者之冠，如果这一餐吃了咸蛋料理，请务必减少其他菜式的调味料。对于需要控制血压或关注心血管健康的人士，更要谨慎控制份量，浅尝即止。

她指出，无论是哪一种蛋，都是很好的蛋白质来源。但在日常选择上，强烈建议仍以新鲜鸡蛋为主，让身体吸收最纯粹的营养。如果偶尔想转换口味食皮蛋或咸蛋，必须紧记它们是加工食品，潜藏著极高的钠与油脂危机。大家应掌握替换原则，把加工蛋类当作料理的调味料而非主食，这样就能在享受美味的同时兼顾健康。

资料来源：营养师杨斯涵

 延伸阅读：鸡蛋蛋白蛋黄营养成分有何不同？烚煎蒸炒哪种食法营养高？

杨斯涵营养师简介:

台湾营养师，现职同心医疗体系社区营养组长、同心分享厨房创办人，著有《营养师的减糖快瘦厨房》。

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