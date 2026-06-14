60岁婆婆每日健身抗癌 每天跑步10公里+阻力训练 夺全国健美冠军！

在许多人的观念中，年届60岁且曾罹患癌症的病人，理应在家静养调理。内地最近一场全国级体育赛事，却彻底打破了这个传统刻板印象。一名曾饱受乳癌折磨的60岁婆婆不仅成功击退癌魔，更在全国健身大赛中勇夺其中一个组别的冠军。

乳癌康复者获全国健美冠军 当健身教练授人以渔

综合内地媒体报导，在 2026 全国健身锦标赛上，现年60岁陈超夺得大师组健身比坚尼 D 组（50岁以上）的冠军，并同时拿下多个全场大奖。在舞台上体态挺拔、肌肉线条流畅的陈女士，很难让人联想到她曾是一名乳癌患者。当年确诊后，她未有向命运低头，反而积极透过科学运动来重新唤醒身体。在成功抗癌后，她毅然踏入健身领域：「我有很多基础病，哮喘，还有腰椎间盘突出，还有早期乳腺癌。（我后来）每天跑步10公里，先把我的耐力练完以后，我再练习抗阻训练，经过不断努力，慢慢好起来。每三个月就去医院检查，医生说好了。」退休后，陈超还做了健身教练：「大家一起努力，给自己一份自信。甚么时候（做运动）都不晚，加油，一起加油！」

阻力运动可激活体内抗癌力

陈女士的抗癌经历并非单纯的奇迹，背后有著扎实的医学实证支持。一项针对32名乳癌患者的临床研究，将参与者分成「抗阻运动组」（阻力训练）和「高强度间歇训练组」（HIIT），进行45分钟的运动。实验结果显示，所有参与者体内的「抗癌肌动蛋白」水平在运动后随即升高 9% 至 47%。这两种运动均能明显抑制癌细胞生长，其中「抗阻运动组」的抑制力更达到 20% 至 21%，证实阻力运动能透过提升抗癌肌动蛋白水平，直接压制癌细胞。

研究人员指出，即使只进行一次运动，都能即时激活人体的抗癌力，且毫无副作用，对于预防乳癌复发特别有效。这项研究无疑印证了陈女士 7 年来的坚持是有理可依的。

坚守抗癌日常9大原则

以下这 9 个看似平常、却极易被大众忽视的日常习惯，正是保护身体细胞、远离癌魔的最强盾牌：

1. 晚餐别晚于9点

不少打工仔因加班而习惯深夜吃宵夜，但睡前进食会导致胃部排空不足。当食物长时间滞留胃内，会降低胃液的 pH 值并损伤胃黏膜，从而削弱免疫力，大幅增加患胃癌的风险。因此，最迟不应超过晚上 9 点进食，这是保护胃部健康的最基本防线。

2. 高纤少油饮食

高脂肪饮食会刺激肠道产生胆酸等代谢物，容易损伤上皮细胞并诱发癌变；相反，若日常饮食缺乏膳食纤维，会减少粪便体积并减慢肠道蠕动速度，延长致癌物质在体内停留的时间。建议成年人每日的烹调用油量应严格控制在 25 至 30 克之内，并摄取足够蔬菜。

3. 绝不吸烟及吸入二手烟

医学界已证实酒精与口腔癌、咽癌、肝癌等黏膜及消化系统癌症有直接关系。酒精在体内代谢后产生的「乙醛」是明确的致癌物质，会严重干扰细胞的正常代谢，并破坏 DNA 的自我修复机制。因此，最健康的饮酒策略就是「能不喝就不喝」。

4. 多吃深色蔬果

西兰花、甘笋等深色蔬菜富含维他命 A、C、E，能有效中和体内自由基并修复 DNA 损伤；而番茄中的番茄红素，更能阻止癌细胞分裂增殖，甚至激活癌细胞的「自我毁灭程序」（细胞凋亡），对预防前列腺癌尤为显著。建议市民每天至少摄入 300 克新鲜时蔬。

5. 及早戒烟

烟草中含有多种致命的致癌物质，吸入后会直接损害细胞 DNA，引发基因突变。临床数据显示，戒烟时间愈长，患癌风险降低愈多。同时，长期暴露于二手烟环境中的非吸烟者，其患癌风险同样会飙升，因此戒烟及远离烟民是关乎生死的关键。

6. 晚上11点前入睡

长期熬夜会彻底打乱人体的生理时钟，造成内分泌和免疫系统严重紊乱，增加患上各种癌症的风险。成年人每天应保证 6 至 8 小时的优质睡眠，最重要的是拒绝当「低头族」熬夜，并且不要开灯睡觉，以免抑制褪黑素分泌。

7. 释放焦虑压力

心理健康与身体免疫力息息相关。长期处于焦虑或高压状态，会促使体内的皮质醇（压力荷尔蒙）持续升高，进而严重抑制免疫系统的战斗力，令癌细胞有机可乘。学会透过冥想、运动或发展兴趣来释放压力，是现代人必备的抗癌技能。

8. 拒绝久坐不动

世界卫生组织已将久坐列为致病元凶之一，持续久坐会增加患结肠癌、肺癌等癌症的风险。市民每周应至少进行 150 分钟的中等强度有氧运动（如快走、慢跑、游泳等），并应适当增加力量训练（如举重、掌上压等阻力运动）以激活肌肉抗癌蛋白。

9. 定期健康体检

定期进行身体检查是揪出早期癌症（如原位癌）的最有效手段，符合「未病先防，已病防变」的医学原则。专家建议，40 岁以上的市民，每年应为自己安排一次全面的深度健康体检，切勿因无痛无病而掉以轻心。

资料来源：腾讯网

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