世界杯2026｜23岁抗癌斗士获补选参赛！18个月大患罕见癌扩散肺部 医生曾断言「不可能成为职业球员」

今届世界杯除了传统强队的激烈对决，主办国之一的加拿大国家队上演了一则励志故事。3天前才获得球队紧急补选、现年23岁的翼锋Jayden Nelson，年幼时原来经历过一场与死神搏斗！

23岁加拿大翼锋最后关头获补选

Nelson之所以能参与今届世界杯，源于国家队在决赛周展开前的一场变故。当时效力前阿仙奴的小将Marcelo Flores不幸遭遇膝部前十字韧带断裂的重创，被迫退出国家队。在最后关头，主教练Jesse Marsch决定征召Nelson顶替空缺。

现时效力美职联（MLS）球队奥斯汀FC（Austin FC）的Nelson，在未获补选前其实已有份跟随加拿大大军担任陪训球员，并在一场对乌兹别克的热身赛中成功射入一球。这记亮眼的表现，最终令他赢得了教练Marsch的信任与召唤。这名年轻翼锋亦大赞Marsch相当照顾国家队的新一代，而对方所主张的高强度逼抢战术，更成功释放了阵中球员的潜能。

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婴儿期患罕见癌癌细胞扩散

相比起绿茵场上的激烈竞争，Nelson在婴儿时期所面对的生命考验更为严峻。在只有18个月大时，他被诊职业球员断患有罕见的生殖细胞癌（睾丸癌），病情其后更急剧恶化，癌细胞一度扩散至肺部，生命垂危。幸好，在经历了漫长而痛苦的化疗程序后，他奇迹地活了下去。这名曾被医生断言「不可能成为职业球员」的抗癌斗士，长大后不但成功以足球为事业，如今更逆转命运，正式踏上足球世界的最高殿堂。

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冀以自身经历照亮黑暗儿童

他接受体育媒体《GiveMeSport》专访时，回忆起这段死里逃生的经历，Nelson依然感触良多： 「𠮶阵时我差点就死掉。医生甚至直言，我能活下来已经是万幸。他们认为我未来几乎是零机会成为职业足球员，甚至连过上好动的生活都没可能。但我最终战胜了命运，挨过了化疗。虽然我那时年纪太小不记得了，但每当听家人提起那段日子，我依然非常激动。」

Nelson坦言，他非常希望透过世界杯这个大舞台分享自己的故事，借此告诉那些正身处病痛或黑暗中的孩子：命运是可以被击败的，你们同样可以走出来，活得比以前更加耀眼。

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