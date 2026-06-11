男子高血压拒吃药 医生教1种饮食方法 3个月血压回复正常 附全日餐单

不用吃药也可以降血压！有医生分享病例指，一名50多岁男子的血压一度高达140mmHg，但他坚拒食药。医生为其制定一套饮食法，短短3个月后血压竟降回正常水平。

男子高血压拒吃药 1种饮食方法3个月血压回复正常

营养功能医学专家刘博仁医生在Facebook专页发文表示，一位五十多岁的男病人，每次量血压时总是愁眉深锁。他的收缩压经常处于140mmHg左右的高位，舒张压亦常常超过95 mmHg，便告诉他：「这样的血压已经不能轻忽，如果长期控制不好，未来中风、心肌梗塞、肾脏病等风险都会明显增加。」病人听后立刻焦急地回答：「刘医生，我真的不想吃药，还有其他方法吗？」刘医生坦言，这其实是许多高血压患者的共同心声。经过详细评估后，他帮病人规划一套完整的生活调整方案，当中包括规律运动、睡眠管理、压力调节，而最核心的关键，就是执行得舒饮食（DASH Diet）。

几个月后，该名男病人带著笑容覆诊，开心报喜：「刘医生，我最近量血压，大部分都降到125/85左右了！」刘医生强调，虽然每个人的体质与健康状况不同，改善幅度未必一样，但这个案例再次证明：「有时候，改变健康的第一步不是在药盒里，而是在餐桌上。」

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甚么是得舒饮食？附全日餐单

刘医生指出，得舒饮食（DASH Diet）全名为「Dietary Approaches to Stop Hypertension」，是目前国际间研究最多、医学证据最完整的降血压饮食模式之一。它最大的特色，在于其餐单富含钾、镁、钙与膳食纤维。这些营养素有助促进体内的钠离子排出、放松血管、改善血管内皮功能，从而帮助血压维持在较理想的范围。其饮食重点其实并不复杂，主要涵盖以下10大原则：

多吃蔬菜

多吃水果

多吃豆类

多吃全谷杂粮

适量摄取坚果种子

选择鱼类及白肉

适量摄取低脂乳制品

减少进食加工食品

减少饮用含糖饮品

严格控制盐分摄取

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刘医生特别提醒，很多人误以为高血压只是吃得太咸造成，其实不然。肥胖、压力过大、睡眠不足、缺乏运动、胰岛素阻抗以及身体慢性发炎，都可能令血压逐渐升高。因此，改善高血压必须从整体生活型态著手。如果不知从何入手，不妨参考刘医生设计的简单一日得舒饮食餐单：

早餐：

无糖豆浆一杯

全麦方包两块

烚蛋一只

奇异果一个

午餐：

糙米饭半碗至一碗

清蒸鱼一份

菠菜豆腐一份

西兰花一份

当季水果一份

下午茶小食：

无调味综合坚果一小把

番石榴或苹果一个

晚餐：

烤三文鱼一份

大量深绿色蔬菜

菇类料理一份

番薯一条

宵夜（如有需要才吃）：

无糖乳酪一杯

蓝莓适量

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高血压有何常见症状？头痛/头晕恐高危？

本港的高血压情况非常普遍，据本港的「2020-2022年度人口健康调查」结果显示，本港15-84岁人士高血压的总患病率达29.5%。据衞生署资料显示，高血压是指当在休息状态或放松身体时，血压仍持续高于正常水平。如血压持续超过140/90mmHg，便属于高血压。

由于大部分高血压患者都没有明显病征，往往要到并发症出现才知道患上「高血压」，因而常被称为「 隐形杀手」。一般而言，高血压常见症状如下：

眩晕

视线模糊不清

头痛

疲劳

脸部发红

衞生署提醒，患上高血压而不加以治疗或控制，可导致冠心病和心脏病发作、心脏衰竭、中风、视网膜血管病变、肾衰竭等严重疾病，甚至有致命风险。血压越高和不受控制的时间越长，出现并发症的机会及其严重性越大。

大多数高血压的患者没有明显成因，但以下个别或综合的因素，也会增加患上高血压的风险：

吸烟

缺乏运动

肥胖

精神紧张

饮酒过多

家庭成员是高血压患者

其他诱发高血压成因：

肾病

心脏病

荷尔蒙失调

某些药物的副作用（如类固醇）

资料来源：营养功能医学专家刘博仁医生、衞生署、2020-2022年度人口健康调查

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