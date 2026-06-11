香港多区诱蚊指数飙升！哈佛医生教1动作止蚊叮痕痒 最快2秒见效

夏天雨水增多，有利蚊子滋生。食物环境衞生署（食环署）6月9日公布最新六月份第一批白纹伊蚊诱蚊器指数，涵盖10个监察地区。其中，粉岭南的诱蚊器指数高达31.8%，显示该区白纹伊蚊分布极为广泛。此外，大埔西、何文田、黄大仙东、油塘及茶果岭等多个地区的指数亦高于10%。除了常常用口水涂抹，或用指甲划十字止痕外，有哈佛医生也教1动作，有助止蚊叮痕痒，最快2秒见效。

哈佛医生教1动作止蚊叮痕痒 最快2秒见效

据外媒《Mirror》报道，哈佛医学院毕业的执业医生兼作家Dr. Trisha Pasricha指出，当被蚊子叮咬时，多数人听到的建议都是「千万不要抓」，因为不断抓挠会引发发炎，令情况恶化百倍。她提出了一个极为简单的止痕方法：

哈佛医生教1动作止蚊叮痕痒

1动作止蚊叮痕痒：

做法：伸出两根手指，在被蚊咬的患处轻轻地反复揉搓。

她亲身示范指出，只需短短几秒钟，痕痒感便会奇迹般迅速消退，且不会引致皮肤发炎破损。该教学影片曝光后，随即引发网民热烈讨论。不少饱受蚊虫叮咬困扰的网民纷纷留言惊呼：「我大半辈子都在叮咬处周围疯狂抓痒，原来只要用揉的2秒就好了！」亦有网民实测后回馈：「我有时为了忍住不抓会下意识用揉的，没想到是真的有效。」

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这项看似简单的动作，背后其实有著严谨的科学根据。Dr. Trisha Pasricha引述美国迈阿密大学米勒医学院的最新研究解释，当被蚊子叮咬后，皮肤中的神经纤维会以不均匀、斑块状的方式被活化。正是这种部分神经纤维受刺激，而周围神经纤维不受影响的对比，引发了强烈的痕痒感。基于这个医学原理，当我们用手指轻轻摩擦患处及其周围区域时，会产生一股强大的反讯号。这股反讯号能有效抑制不适感，并从根本上阻断痕痒感传递到大脑。

帕斯里查医生补充，这项技巧最神奇的地方在于不必准确地揉搓被咬的正中心，只需揉搓同一皮节内的附近位置即可。更值得一提的是，她认为这种方法同样能有效纾缓由湿疹引起的痕痒。

资料来源：《Mirror》

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