研究揭1种运动做45分钟 「最恶乳癌」细胞减29％ 抗癌激素狂飙47%

大病初愈只宜散步休养？有针对乳癌康复者的研究发现，1种运动只需做45分钟，三阴性乳癌细胞生长速度能便能大幅压制达29％，体内抗癌激素亦瞬间狂飙47%。

研究揭1种运动做45分钟 「最恶乳癌」细胞减29％

复健科医生王思恒在其Facebook专页发文，引述2025年7月发表于《 Breast Cancer Research and Treatment》的一项研究。该研究探讨了重训训练与高强度间歇训练，对抑制乳癌细胞增生及生长的影响。

研究揭1种运动做45分钟 「最恶乳癌」细胞减29％

研究有何发现？

研究团队邀请32位平均年龄为58岁、且已完成手术、化疗或电疗至少4个月的乳癌康复者参与。她们被随机分为两组，各自进行一次为期45分钟的运动：

重训组： 进行8个强度颇高的动作，达到80%单次最大重量，每组做5下，共做5组。

进行8个强度颇高的动作，达到80%单次最大重量，每组做5下，共做5组。 HIIT组： 全力冲刺30秒、休息30秒，7个循环为一轮，合共进行4轮。

研究人员在三个关键时间点为参加者抽血，包括运动前、运动完当下、运动完后30分钟，并将抽出的血清滴入装有三阴性乳癌细胞的培养皿中。在培养72小时后，观察癌细胞的生长状况。结果发现：

重训组血清： 使用运动完当下抽取的血液，癌细胞生长速度减少了21%；使用运动后30分钟的血液，生长速度依然减少了19%。

使用运动完当下抽取的血液，癌细胞生长速度减少了21%；使用运动后30分钟的血液，生长速度依然减少了19%。 HIIT爆汗组血清：运动完当下的血液令癌细胞减少生长20%；而运动后30分钟的血液，抑制效果更飙升至29%。

整体而言，以运动完当下的血液成效来看，HIIT组的表现明显比单纯的重训组更为优异。这项研究的厉害之处在于，它并非动物实验，而是直接采用乳癌康复者自身的血液；只需运动一次，便能在实验室见证立竿见影的抗癌讯号。

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击退最恶毒「三阴性乳癌」 全靠肌肉释放47%抗癌激素

王思恒医生解释，研究团队刻意挑选三阴性乳癌来进行测试，全因它是乳癌界公认最难缠、最恶毒的大魔王。一般的乳癌，如贺尔蒙受体阳性可透过抗贺尔蒙药物长期控制，HER2阳性亦有标靶药物对付。然而，三阴性乳癌因缺乏雌激素、黄体素、HER2这三种受体，患者既不能吃荷尔蒙药，亦无标靶药可用，除了化疗外选择极少，且复发风险极高。实验证明，若连这种三阴性乳癌都能被运动后的血液压制达20%至30%，这意味著身体在运动时，确实释放了某些癌细胞极度讨厌的物质。

王医生指出，运动时肌肉不仅在出力，更扮演著小型内分泌器官的角色，会将大量名为肌肉激素的宝物释放进血液中。研究量度了四种与抑制癌细胞相关的激素，发现：

重训组： 抗癌激素（如Decorin、SPARC、IL-6等）上升了9%至23%。

抗癌激素（如Decorin、SPARC、IL-6等）上升了9%至23%。 HIIT组：升幅极度夸张，其中IL-6（由运动引发的抗癌好菌，并非引致发炎那种）更直接狂飙47%！

专家推测，HIIT这种高强度间歇运动会令肾上腺素瞬间飙升，直接触发了肌肉的开关，将抗癌激素的分泌量推至顶峰。

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运动是最强辅助 不可取代常规治疗

虽然研究结果极具鼓舞性，但王思恒医生强调必须理性看待，切勿过度解读：

培养皿实验的局限： 虽然在实验室内癌细胞生长变慢，但这并不等同于在人体内就必定能完全杀死癌细胞。

虽然在实验室内癌细胞生长变慢，但这并不等同于在人体内就必定能完全杀死癌细胞。 绝不能放弃常规治疗： 手术、化疗、电疗及抗荷尔蒙治疗始终是抗癌的主力。运动扮演的是最强辅助角色，绝对不能取代正统的医学治疗。

手术、化疗、电疗及抗荷尔蒙治疗始终是抗癌的主力。运动扮演的是最强辅助角色，绝对不能取代正统的医学治疗。 必须量力而为：正在接受治疗，或刚完成治疗打算开始运动的病患，请务必先与主治医生、复健科或运动医学专家商讨合适的运动计划，切勿看完文章便翌日盲目操练。

1年逾5000港人患乳癌 三阴性乳癌为何难治？

根据本港医管局资料，乳腺癌是本港第2大癌症，在2022年有5208宗新症；亦是女性致命率第3高的癌症，在2022年有792宗女性死亡个案。当乳腺细胞失控分裂和生长，就会形成肿瘤，肿瘤分为良性及恶性，乳房内的恶性肿瘤就是乳癌。

至于甚么是「三阴性乳癌」？本港内科肿瘤科专科医生赵颕欣曾撰文指，「三阴性乳癌」是一种高侵略性的癌症，占所有乳癌病例大约10%。此类病人缺乏了3种受体：雌激素受体、黄体素受体和第二型人类上皮生长受体。

她指出，三阴性乳癌又急又猛，相当难治，以前只能用化疗处理，还往往出现一、二线治疗后就无有效药可用的情况。更可怕的是，大概42%的患者在诊断后的3年内复发；在5年内出现早期远端器官转移复发风险，也要比非三阴性乳癌的病人高出接近3倍。

乳癌7大症状 9类人士高危

医管局提醒，患者患上乳癌后，乳房、乳头及腋下有机会出现以下症状：

乳房：出现任何体积的硬块、形状或大小有所改变、皮肤出现点状凹陷，以及出现静脉扩张或呈橙皮纹变化

乳头：自动流出分泌物、出血或凹陷

腋下：肿胀或淋巴结胀大

患乳癌的高危族群：

性别：乳癌患者主要是女性，但男性也有机会患乳癌

年龄：随著年龄增长，患乳癌机会更高

遗传：母亲、姊妹及直系亲属患过此病的人士，发病的机会较高，研究资料显示约5-10%的乳癌个案可能与遗传有关

经期：12岁以前初经以及55岁以后停经者

饮食：长期进食高动物脂肪食物

生活：吸烟、嗜酒、缺乏运动

生育：从没有生育过或35岁以后首次生育

药物：长期服用避孕药或接受贺尔蒙补充疗法5年以上者

个人肿瘤病历：曾经罹患某些种类癌症，如霍杰金氏淋巴瘤、肺腺癌、肠癌，或儿童时期曾经患癌者，患乳癌风险较高。

医管局亦提醒，一般妇女在月经前常会感到明显的乳房胀痛或摸到硬块，这是由于周期性贺尔蒙分泌的转变，是正常的生理反应，不必过分担心。如怀疑乳房有肿块，应找医生检查，确定肿瘤是良性还是恶性。而大部分乳房肿块属于良性，或为水瘤或良性纤维瘤，对身体无害。

资料来源：复健科医生王思恒、医管局、《 Breast Cancer Research and Treatment》

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