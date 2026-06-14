夏天吃完雪糕狂流鼻水！医生教4招消暑防鼻敏感 吃之前多做1步降鼻黏膜刺激

炎炎夏日吃雪糕、刨冰是许多人的消暑首选，但每次食完都狂流鼻水！有医生教4个小方法健康消暑，更能预防鼻敏感，其中吃雪糕、刨冰只要多做一步，就能大幅降低对鼻黏膜刺激。

医生教4招消暑防鼻敏感 吃之前多做1步降鼻黏膜刺激

耳鼻喉科医生王曜在其Facebook专页发文指，夏天到了，气温飙升总令人忍不住想吃碗刨冰，或者吃几口雪糕消暑。然而，对于许多饱受鼻敏感困扰的人来说，进食太冰冻的食物，极容易诱发鼻黏膜的神经反应，导致吃完就开始狂流鼻水。鼻敏感患者其实并非完全不能吃冰冻食物。他整理了以下4个保养贴士，教大家如何健康消暑，同时减少冰冻食物对呼吸道的强烈刺激：

4招消暑防鼻敏感

1.吃之前先让食物解冻

刚从雪柜冰格拿出来的冰冻甜品温度极低，建议，进食前应先放置一会，让冰品稍微融化、温度慢慢回升。这样可以减少极低温对鼻腔黏膜造成的直接冲击，从而大大降低神经敏感反应发作的机率。

2.尽量选择天然原型配料

在选择刨冰或雪糕的配料时，新鲜水果等天然成分，绝对比含有大量人工色素或化学添加物的配料更为温和。尽量选择无添加或少添加成分的冰冻甜品，能大幅减少对鼻部黏膜可能造成的化学刺激，减轻身体负担。

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3.勤用生理盐水洗鼻

保持良好的鼻部卫生，是对抗过敏的最基本功。定期使用生理盐水清洗鼻腔，能有效冲走积聚在内的过敏原、尘埃与细菌。只要维持鼻腔黏膜湿润与清洁，自然能提升整个呼吸道的防护力。

4.补充足够水分

除了吃冰冻甜品，日常更要紧记多喝水。夏天经常频繁进出冷气房，干燥的环境极易令呼吸道变得更加敏感。补充足够的水分，能确保鼻腔黏膜时刻保持湿润状态。

王医生提醒，在满足口腹之欲的同时，务必要留意身体发出的警号。如果在吃冰冻甜品后，流鼻水等过敏症状持续无法纾缓，甚至出现严重鼻塞并影响日常生活，应尽快寻求专业医生的协助，找出最适合的稳定治疗方案。

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