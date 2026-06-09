日本疯传「8杯水减肥法」按时间表饮水 消水肿减肚腩 专家拆解原理

日本近年疯传一套超简单的「8杯水减肥法」时间表，深受不少女生喜爱。据说只要按照指定时间表喝水，一个月内便可减去5公斤，还能改善水肿、缩小肚腩。竟这是否有效？背后有甚么科学根据？让专家一一拆解。

8杯水减肥法时间表 医生解释原理

德国科学家提出一套规律饮水方法，将一天分为8个时段，每时段喝一杯250毫升（约一标准杯）清水，建立固定饮水习惯，网上有传若采用此方法，更可于1个月减去5kg，有助减肥及预防中风。

8杯水减肥法时间表 起床后 促进排便，唤醒肠道 09:00 促进肠道蠕动，稀释血液（此时血液黏稠，是中风高危时段） 11:30 午餐前半小时喝水，增加饱足感，避免过量进食

切勿饭前立即喝水，以免稀释胃液影响消化 13:00 饭后半小时喝水，提升代谢，帮助消化 15:30 下午易疲劳，喝水促进血液循环、提神醒脑 17:30 下班前喝水抗疲劳，减少晚餐过量 19:00 此时血液循环最差，适量补水有助改善 21:00 血液黏稠，喝水减少中风风险

睡前不宜喝太多，以免夜尿影响睡眠

外科医生江坤俊在节目《健康2.0》中指出，一位70公斤的成年人，体内约含超过4公斤水分。水对人体至关重要，它维持所有生化反应。一旦身体缺水，细胞环境便会受影响，新陈代谢降低，废物无法透过尿液排出。相反，补充足够水分可提升新陈代谢，从而帮助减肥。

营养师赵涵颖补充，如果平日只喝咖啡或茶，建议将其中两杯改为清水，已经有助瘦身及排出宿便，改善便秘问题。

定时饮水胜于口渴才喝 3类人士不宜盲目跟从

江医生提醒，口渴代表身体已缺水。这套方法强制每2小时补充一杯水，让身体持续处于最佳状态。虽然多喝水对大多数人有益，但以下3类人士需特别留意，应先咨询医生或营养师：

慢性肾病及洗肾患者：需限制水分，切勿自行增加。 胃溃疡患者：一次喝250毫升水可能撑大胃部，加剧疼痛。 有尿频困扰者：晚间应减少饮水，将水分集中日间补充。

资料来源：健康2.0、imnotningning@IG、for_everyoung10@IG

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