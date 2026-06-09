外国流行「圣经减肥法」！27岁网红戒雪糕、炸物瘦身兼改善情绪 营养师揭2大核心关键

网上近日兴起一种以《圣经》饮食原则为基础的「圣经减肥法」，吸引不少追求健康生活及体重管理的人士尝试。这种饮食模式主张多进食《圣经》中提及的天然原型食物，并大幅减少加工食品、含糖饮品及油炸食物。因其饮食结构与医学界推崇的饮食法不谋而合，被外国媒体形容为结合了「地中海饮食」及「DASH（得舒）饮食」概念的减重潮流。

27岁网红亲证体态获改善 戒绝劣质高糖加工食品

现年27岁的外国网红 Kayla Bundy 是「圣经减肥法」的忠实支持者之一。她透露，自己大约在8年前开始著手改变饮食习惯，戒掉雪糕、含糖饮品及油炸食物等高热量食品，改为以较天然、少加工的食物作为每餐主角。随后她将这套饮食模式分享至社交平台，迅速吸引了数万名追踪者，更有不少支持者自发组成网络社群，将进食《圣经》提及的食物视为一种新兴的健康管理方法。

Bundy 分享，自己平日会以鸡蛋、沙甸鱼、牛肉及希腊乳酪（Greek Yogurt）等作为主要的优质蛋白质来源。她认为改变饮食后，不仅有助维持理想体态，连带肤质、发质及情绪状态都有所改善。不过她亦强调，这种饮食模式对她而言不单纯是减肥手段，更是与个人信仰及生活方式息息相关。

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参考古老典籍选择「洁净」肉类

所谓的「圣经减肥法」并非指一套单一且死板的严格餐单，而是参考古老典籍中所提及的食物种类，当中包括水果、蔬菜、谷物、豆类、健康油脂、乳制品，以及部分在经典中被视为「洁净」的肉类。

其中一项常被支持者提及的原则，是源自《利未记》第11章对动物的分类。支持者会依此来选择肉类，例如会进食牛、羊、鹿等反刍且分蹄的动物，并避开猪、骆驼及野兔等肉类。至于海鲜及水中动物方面，则以「有鳍及有鳞」作为主要的准许食用准则。

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营养师拆解：增加高蛋白质及高纤维是关键

对于这股新兴减肥潮流，注册营养师 Brooke Paniri 指出，这类饮食模式之所以能发挥减重功效，核心重点其实在于「减少摄取高加工食物」，并相对「增加高蛋白质及高纤维食物」的比例。

营养师解释，市面上的加工食物可能会增加身体的发炎反应；相反，较天然、高蛋白及高纤维的食物，则能有效增加饱腹感并平衡血糖波动。只要在这种饮食模式下，身体能维持在合理的「热量缺口」（热量赤字）范围内，而不是进行过度的极端节食，相关的饮食方式的确有助减重，并能维持长期健康。

不过，营养师亦特别提醒，任何减重方式都不应走向极端与过度限制。即使采用较天然的原型饮食原则，亦不代表日常生活中要完全禁绝雪糕、薄饼或其他美食。如果施加过多限制，反而会增加心理负担。减肥的真正关键，始终在于整体饮食习惯是否均衡，以及该方法能否让自己长期持续执行。

资料来源：kaylabundyofficial

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