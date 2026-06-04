Threads爆红蓝莓奶昔！营养师揭加1种水果抗氧化力大减 附3大养颜抗发炎配搭

最近Threads爆红一款蓝莓香奶昔，不少人跟风自制，以为饮完可以抗老养颜。但有营养师指出，这款奶昔若加1种水果，会令抗氧化力大减。到底这款奶昔怎样配搭能抗氧化、更有助养颜和抗发炎？

Threads爆红蓝莓奶昔！营养师揭加1种水果抗氧化力大减

营养师张馨方在个人Facebook专页发文指，最近在社交平台Threads上，一款「蓝莓＋香蕉＋豆浆」的自制奶昔爆红，吸引大批网民跟风试饮。不过，大家可能不知道，原来加入香蕉竟会令蓝莓的抗氧化效果大打折扣。曾有研究发现，当蓝莓和香蕉混合打成奶昔时，蓝莓中的黄烷醇吸收率可能明显下降。原因在于香蕉含有一种多酚氧化酶的酵素，这种酵素会加速分解部分多酚类抗氧化物。

不过张馨方提醒，先别急著将香蕉妖魔化。香蕉本身依然富含钾、膳食纤维与天然糖类；而豆浆亦能提供优质的植物性蛋白质。因此，这杯奶昔整体来说仍具备一定的营养价值。

蓝莓奶昔3大配搭 养颜抗发炎

然而，若果喝这杯奶昔的主要目的是为了摄取蓝莓的抗氧化营养，借以达致养颜美容或对抗身体发炎的效果，那么这款配搭便未必是最佳选择。她建议大家可改用以下方式配搭：

蓝莓奶昔3大配搭

蓝莓奶昔3大配搭：

蓝莓＋无糖豆浆＋燕麦 蓝莓＋乳酪＋奇亚籽 如果真的想加香蕉，建议可以将香蕉与蓝莓分开进食，或加入少许柠檬汁。因为柠檬汁内含丰富的维他命C，有助于降低香蕉中多酚氧化酶的活性，从而帮助保留更多珍贵的多酚类抗氧化营养。

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每日应吃多少水果？

水果营养丰富，吃过量或吃不够也对身体不好。本港衞生署鼓励市民，为达至饮食均衡，每日应至少摄取2份水果和3份蔬菜。

何谓1份水果？根据衞生署资料，1份水果的份量大约等于：

2个小型水果（如布冧和奇异果）

1个中型水果（如橙和苹果）

半个大型水果（如香蕉、西柚和杨桃）

半碗水果块（如西瓜、哈密瓜和蜜瓜）

半碗颗粒状水果（如提子、荔枝、车厘子和士多啤梨）

1汤匙没有添加糖或盐的干果（如提子干和西梅干）

如何吃水果最健康有营养？

据本港衞生署资料，水果可提供丰富的维他命及矿物质，包括维他命A及C、叶酸及钾质等，有助预防高血压、心血管病及部分癌症等。另外，水果亦含有膳食纤维，有助促进消化，预防便秘及肠道疾病。

选择及进食水果 留意6大事项

应进食不同种类、不同颜色的水果以摄取不同营养素。 新鲜水果比罐头水果、冷藏水果、干果和果汁更理想。 应多进食橙色或黄色水果，如橙、木瓜、芒果，因为它们含有丰富维他命A及C。 与原个水果比较，纯果汁的糖分含量较高，但膳食纤维量少，故建议多进食原个水果。 大部分水果虽属低脂食物，但紧记要减少进食加入高脂肪的食材，如水果挞、水果雪糕及加入忌廉的水果蛋糕。 少选择加糖的水果，如罐头糖水水果、水果甜品、加糖的干果及浓缩果汁。

资料来源：营养师张馨方、香港衞生署

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