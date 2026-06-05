网传最佳配搭「牛油果+黑椒」逆转认知衰退？专家揭未有临床证据

近日，社交平台上疯传：将牛油果与黑椒一同进食，能产生「协同效应」，提升记忆力、专注力及整体脑部表现，甚至逆转认知衰退。到底背后是有科学根据，还是夸大其词？

网传「黑椒提升牛油果」营养吸收

据台媒TVBS报道，网传「黑椒提升牛油果」营养吸收，营养师蔡宜方指出，黑胡椒中的胡椒碱（piperine）可抑制肠道中的代谢酶，从而提升营养素的生物利用率，避免营养在吸收前过早被分解。这项机制在营养学上已有充分研究支持。

胡椒碱是「生物强化剂」（bioenhancer）：研究证胡椒碱能增加肠道对脂肪及脂溶性营养素的吸收效率。与牛油果同食时，理论上可让人体吸收更多健康脂肪、维他命E等，增强神经传递、可减低氧化压力，提升思维清晰度。

【同场加映】牛油果功效/好处：

牛油果配黑椒能改善记忆、专注力？

网络流传「牛油果配黑椒」能改善记忆、专注力未有直接证据支持。有多项研究证实黑椒能显著提高姜黄素（来自姜黄）、β-胡萝卜素等营养素的吸收率。

然而，至今没有一项临床研究直接测试「牛油果配黑椒」组合对认知功能的影响。虽然理论上胡椒碱可能帮助吸收牛油果中的脂溶性营养（如叶黄素、维他命E），但这个「协同增效」尚未经过人体试验验证。

蔡宜方表示，目前相关研究多属动物实验或体外研究，人类临床证据不足。虽然从理论上推断有潜在益处，但不应期待即时的神奇效果。

美国研究：牛油果本身确实有益大脑

即使不谈黑椒，牛油果本身已是公认的「健脑食物」。根据美国大型的国家健康与营养调查（NHANES）指出，经常进食牛油果的人士，在记忆力测试中平均能多记住1.8个词汇，工作记忆表现亦较佳。美国注册营养师Lauren Manaker指出，牛油果富含维他命、矿物质和健康脂肪，对健康有以下益处：

1. 有益心脏健康

牛油果有丰富单元不饱和脂肪，主要成分为油酸（与橄榄油相同）；不但可降低坏胆固醇（LDL），提升好胆固醇（HDL），更可以控制血压，维持理想的钠钾比例。

2. 改善消化系统

每份牛油果提供3克膳食纤维，对消化系统至关重要；不但可增加粪便体积、预防便秘，同时作为益生元滋养肠道好菌；健康的肠道菌丛与免疫力、情绪密切相关。

3. 促进皮肤、眼睛和大脑健康

牛油果中的单元不饱和脂肪与植物化合物，可保持皮肤水分弹性。当中的叶黄素与玉米黄素可抵御蓝光伤害，降低老年性黄斑部病变和白内障的风险；而叶黄素或对大脑有潜在益处。

4. 预防糖尿病

近期研究表明，墨西哥女性经常食用牛油果或可降低2型糖尿病风险。另外，牛油果碳水化合物含量低，升糖指数极低，对血糖水平的影响很小，有助全日稳定血糖；当中的纤维和单元不饱和脂肪或有助于提高胰岛素敏感性。

尽管牛油果对大多人安全，但并非适合所有人，以下族群应注意：

乳胶过敏者：或对牛油果产生过敏反应，如口腔痕痒等症状。 服用抗凝血药物者：牛油果富含维他命K，可助血液凝固，有可能影响药效。服用此类药物者应咨询医生是否可以食用牛油果。

资料来源：TVBS、NHANES、《Prevention》

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