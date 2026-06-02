51岁日剧绿叶患第4期胰脏癌！曾被断言命短 抗癌一年现奇迹：肝转移消失成功切除肿瘤

曾出演《反英雄》（Antihero）、《Unmet－某脑外科医生的日记－》及《孤独的美食家》等多部人气日剧的 51岁日本实力派资深演员保田泰志，早前（31日）透过个人官方社交平台X公开最新病情。他坦承自己早于去年5月已确诊罹患「癌王」胰脏癌第四期，当时更被医生直言病情极不乐观：「余下的时间已经不多」。在过去一年的抗癌疗程中，他展现出惊人的求生与奋斗意志，并于近日向外界宣告振奋人心的喜讯。

药物疗效迎来转机 5年存活率极低仍誓言抗战

保田泰志在帖文中坦言，去年确诊时因病情过于严重，临床上被判定为「无法进行手术」，只能依靠持续化疗来控制病情。幸运的是，抗癌标靶及化疗药物在其体内发挥了极佳疗效。最新检查显示，他的胰脏原发肿瘤已明显缩小，更令人振奋的是，原先扩散至肝脏的转移病灶竟然完全消失。由于病情得到逆转，他已成功于今年 3月接受手术，顺利切除肿瘤。

面对医学界公认最难缠的胰脏癌，保田泰志对自己的处境十分清醒。他透露为了防止癌细胞复发，现阶段已重新展开预防性化疗。他直言，虽然深知胰脏癌第四期的5年存活率仅有个位数，情况依然严峻，但他绝不会向病魔低头：「我绝对不会认输！未来的每一天我都会好好珍惜地过下去，一定要跨越这个难关、克服病魔！」他亦由衷感谢影迷与工作伙伴的一路支持，并期盼未来能继续精进演员事业。

网民集气祝福 人气绿叶实力备受认同

保田泰志对抗绝症的乐观与坚毅，随即引来全网热烈回响，大量影迷与网民纷纷留言为他集气：帖文下方瞬间被祝福字句洗版，网民纷纷激动表示：「请一定要撑下去！这真的是医学奇迹！」、「谢谢你分享这个好消息，这带给了无数抗癌家庭无比的勇气」、「请成为所有胰脏癌患者的希望之光吧！」

现年51岁的保田泰志近年活跃于日本各大电视台的黄金档剧集，是当地下游观众非常熟悉的演技派面孔。他的代表作无数，包括 TBS 日曜剧场《反英雄》、富士电视台《Unmet》、日本电视台《秘密内幕～女警的反击～》以及东京电视台长寿剧《孤独的美食家》等。外界均祈愿这位资深绿叶能保持节奏顺利康复，早日回归大银幕。

资料来源：yasushi_yasuda_2020

胰脏癌病征不明显 大便颜色响警号

胰脏癌是本港第4大致命癌症，在2022年录得920宗胰脏癌死亡个案。根据医管局资料，胰脏藏于腹腔深处，在胃部与大小肠等器官后面，胰脏癌是入侵性强的癌症，由于在胰脏的恶性肿瘤位置隐蔽，初期病征并不明显，因此不少病人到了癌症晚期才察觉患病，影响生存率。即使可以进行手术切除，复发的风险也比一般癌症高。如果有以下征状，可能是患上胰脏癌：

上腹部出现与饮食无关的持续疼痛，并会反射至背部

食欲不振、恶心、呕吐、消化不良、腹胀等肠胃障碍现象

出现黄疸、皮肤搔痒、大便呈陶土色

体重短时间内锐减

上腹部出现固定、坚硬的肿块

腹水

预防胰脏癌必做5件事

大多数的胰脏癌发生在年龄65岁以上的人士，风险因素包括：

种族：黑人的风险较高

性别：男性比女性有更高风险

抽烟：吸烟者比不吸烟者患上胰脏癌的机会高出大概2至3倍

糖代谢异常：糖尿病可以增加患上胰脏癌的风险

超重：超重的人有较大风险

饮食：长期过量进食动物脂肪和少吃蔬菜和水果会较易患上胰脏癌

化学品：长期接触杀虫剂后、石油或染料

感染幽门螺旋杆菌：患上胰脏癌的机会比非患者高出2倍

遗传性胰脏炎：遗传性慢性胰脏炎会增加胰脏癌的机会，但非常罕见

慢性胰脏炎：常与胰脏癌一同发现，但并不一定是导致胰脏癌的原因

胰脏癌的成因仍未完全明了，有可能是胰脏的细胞变异增生。大部份的胰脏癌指的是来自胰管上皮细胞的腺癌。不能完全防止胰脏癌的出现，不过，改变一些生活方式有助降低罹患胰脏癌的风险：

戒烟：吸烟的烟雾中含有致癌物质，可以破坏DNA调节细胞的生长

保持健康的体重：体重过高增加患上胰脏癌的机会，如果需要减肥，建议采取渐进和健康的方式，以达到目标

经常做运动：适量的运动可以减少患上胰脏癌的机会

健康饮食：多进食水果，蔬菜和低动物脂肪食品可以减少患上胰脏癌的风险

避免接触危险化学品，或使用适当安全措施

资料来源：台湾医学专家黄轩医生

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