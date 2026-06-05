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太阳眼镜不是越深色越防晒？漏看1标示恐更伤眼！医生教3招挑选秘诀防白内障

保健养生
更新时间：08:00 2026-06-05 HKT
发布时间：08:00 2026-06-05 HKT

太阳眼镜不是越深色越防晒？有眼科医生警告，漏看1个关键标示随时令瞳孔放大，狂吸紫外线更伤眼。到底怎样挑选太阳眼镜挑选才防晒？

长期紫外线曝晒恐致4大眼部疾病

眼科医生粘靖旻在Facebook专页发文指出，即使是阴天，紫外线并不会消失，只是躲了起来。云层只能挡住令人感到刺眼的可见光，但由于紫外线波长更短、穿透力极强，厚厚的云层其实只能阻隔约20%至30%的紫外线，意味著仍有高达70%以上的紫外线会直达地面，对眼睛造成无形伤害。长期将眼睛曝露于紫外线下，与以下4大眼部疾病息息相关：

  1. 白内障提早发生：紫外线会氧化晶状体的蛋白质，加速其混浊。
  2. 黄斑部病变：UVA能直达视网膜，破坏感光细胞。
  3. 翼状胬肉：结膜组织异常增生并向角膜蔓延，严重会影响视力。
  4. 光性角膜炎：短时间内受大量UVB曝晒，形同眼睛晒伤，会引发剧烈刺痛。

【同场加映】眼睛也要做防晒！专家解构紫外线恐致眼睛灼伤病变 太阳眼镜要点拣？

挑选太阳眼镜3大秘诀 不是越深色越防晒？

为了预防上述眼疾，粘医生强调即使没有猛烈阳光，外出时亦应佩戴太阳眼镜。她分享了3个挑选及佩戴真正具保护力的太阳眼镜秘诀：

挑选太阳眼镜3大秘诀
挑选太阳眼镜3大秘诀

1.认明「UV400」或「100% UV protection」标示

选购时必须认明标有「UV400」或「100% UV protection」的字样，这代表镜片能全面阻隔波长400nm以下的紫外线，包括UVA及UVB。她特别警告，镜片颜色的深浅与防紫外线能力完全无关，若佩戴了深色但没有UV400认证的镜片，反而更加危险。因为瞳孔在暗色环境下会自然放大，令更多紫外线长驱直入眼睛。

2.镜片越大越包覆 防护越完整

紫外线不仅从正前方袭来，还会从侧面或下方（经地面反射）折射入眼。因此，选择包覆式设计或大镜框的太阳眼镜，保护范围才够全面。特别是在海边、雪地或水泥地等高反射环境，侧面紫外线的破坏力相当惊人。

3.阴天、开车外出必戴

即使坐在车内，挡风玻璃虽然能阻隔部分UVB，但UVA依然能穿透。研究发现，长时间驾驶人士的左侧脸及左眼，往往因受更多曝晒而令白内障及皮肤老化情况更严重。因此，不论是阴天出门、短暂外出或是驾驶汽车及电单车，都应养成佩戴太阳眼镜的习惯。

粘医生最后提醒，儿童的晶状体比成人更为透明，过滤紫外线的能力较弱，会令更多紫外线直达视网膜。因此，为小朋友从小培养佩戴太阳眼镜的习惯，是投资他们一生眼睛健康的重要举措。

资料来源：眼科医生粘靖旻

延伸阅读：1种睡姿易致青光眼 医生教9招预防老花/白内障/黄斑病变 用手指也可护眼？

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粘靖旻眼科医生简介:

高雄五福诺贝尔眼科院长暨安泰医院眼科主任，专长为高阶飞秒雷射白内障手术、微创视网膜黄斑部手术、学童视保、角膜塑型。

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