Gen Z自制「焦虑自救包」 10分钟平复强烈恐慌！附5大实用小物拯救负能量

近年本港社会对精神健康的关注度日益提高，坊间开始流行打造专属的「情绪急救包」来应对。据《纽约邮报》报导，在美国的 Z 世代（千禧后）年轻族群中，随身携带「焦虑包（Anxiety Bag）」已逐渐成为应对情绪失控的常见工具。包内一般备有薄荷糖、冰敷袋、香薰精油、纾压玩具及应急药物等。精神科专家指出，虽然「焦虑包」内的物品无法根治身心疾病，但在急性发作时，确实能有效转移注意力并平复情绪。市民可根据个人需求，配置最适合自己的情绪急救用品。

年轻一族随身带「焦虑包」10分钟平复强烈恐慌

现年 22 岁的美国市民 Hannah Fowles 分享，她曾于下班后突发强烈的恐慌症状，当时全身发热、无法冷静，连平时管用的深呼吸和在黑房静卧都宣告失效。直到她打开与心理治疗师共同准备的「焦虑包」，服下药物后，随即用冰敷袋冷敷颈部、开动随身风扇降温，并紧握纾压玩具。短短 10 分钟内，情绪便逐渐平稳并顺利入睡，比以往干等身体冷静下来快了数倍。

另一名 24 岁患有焦虑症的市民 Stefany Staples 亦表示，自己发病时常伴随心悸、头晕及呼吸急促。她参考网上建议自制「焦虑包」，放入薰衣草精油及极酸的糖果。她指出，当焦虑潮涌时，强烈的气味与味觉刺激能产生「当头棒喝」的效果，帮助大脑暂时抽离恐慌的漩涡。这类便携式情绪工具包，目前正透过网络在年轻一族之间广为流传。

医学解构为何感官刺激能阻断焦虑

1、中断大脑的感官超载

美国行为神经科学专家 Kyra Bobinet 医生指出，虽然正念禅修、身体扫描（Body Scan）等传统方法对缓解焦虑十分有效，但当患者处于极大压力或感官超载的急性发作期时，往往很难冷静思考并执行这些练习。此时，直接使用「焦虑包」内的实体工具，能强迫患者将注意力聚焦于外部的感官刺激，避免大脑过度放大内心的情绪反应。

2、介入过度活跃的神经系统

临床心理师 Jenny Martin 进一步解释，焦虑发作与自主神经系统过度活跃密不可分。此时若有冰敷的冰凉感、强烈的香薰气味或酸味糖果的刺激强行介入，能瞬间将患者的意识拉回当下的五感体验，阻止焦虑情绪无限蔓延。她强调，这虽非治本之策，但在临床上搭配认知重构或暴露疗法使用时，对应付急性状况有显著的辅助效益。

专家教路配置专属急救包

身心科医生 MaryEllen Eller 建议，市民应先厘清自己的情绪触发点（Triggers），再依个人需求配置物品：

感官过敏型： 若容易受外界环境干扰（如人多挤迫或噪音），应放入限制感官输入的工具，例如配戴降噪耳机、聆听柔和音乐。

过度思考型： 若焦虑源于对未来的强迫性担忧（如不断联想「万一…怎么办」），则建议放入能带来强烈体验的物件，例如咀嚼薄荷口香糖、姜糖，或触摸有特殊纹理的小物件，透过细细感受其气味和质地来踏实心情。

Eller 医生最后提醒，市民应在情绪平静、具安全感的环境下反复测试不同的物件，找出最有效的方法。透过重复使用，让大脑将这些物件与「安全、自信、平静」的讯号建立神经连结，到了真正紧急时便能发挥最大功效。身心科专家 Vinay Saranga 医生亦补充，当情绪状况逐渐稳定后，长期的复康目标应是逐步减少对「焦虑包」的依赖，减少携带物件的数量，必要时仍须寻求专业的身心医学治疗。

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