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香港营养学会揭4成半人过重+中央肥胖 长者饮食宜3低1高 三餐都要有蛋白质！​

保健养生
更新时间：11:00 2026-06-02 HKT
发布时间：11:00 2026-06-02 HKT

为提升公众营养意识，香港营养学会于五月中在香港理工大学举办「营」接健康乐龄讲座，学会发现出席讲座的市民当中，逾4成人过重、两成半人体脂偏高。鼓励市民从日常家庭饮食入手，多选全谷类、优质蛋白及足够蔬果。

逾4成人过重 2成小腿围未达标

讲座当日为45位40至80岁市民进行健康评估，当中男性11人、女性34人。结果显示：

  • 46.7% 过重（BMI达23或以上），并存在中央肥胖风险（女性腰围80cm以上，男性90cm以上）
  • 26% 体脂率偏高（12人）
  • 20% 小腿围未达理想标准（女性33cm以下，男性34cm以下）
  • 9% 手握力偏低（女性18kg以下，男性28kg以下）

虽然整体肌少症风险属偏低，但仍有4人经问卷评估后怀疑有潜在肌少症风险。

长者饮食餐单 三低一高防肌少症

体重、体脂、肌肉量影响慢性病风险

香港营养学会会长丁浩恩博士表示，港人面对的营养健康风险不容忽视，包括：

  1. 体重管理不足
  2. 体脂偏高
  3. 部分长者体能指标偏低

而这些问题与糖尿病、代谢综合症、心血管疾病及脂肪肝等慢性病息息相关，社会应更主动关注及及早介入。

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长者饮食：三低一高防肌少症

香港营养学会副会长罗家禧博士指出，长者饮食应遵循「三低一高」原则：低脂、低盐、低糖、高纤。主食方面，应以燕麦、糙米等全谷物代替部分白米，有助稳定血糖及肠道健康。

香港营养学会副会长罗家禧博士指出，长者饮食应遵循「三低一高」原则
香港营养学会副会长罗家禧博士指出，长者饮食应遵循「三低一高」原则
肌少症会降低长者活动能力，增加跌倒、骨折及住院风险。
肌少症会降低长者活动能力，增加跌倒、骨折及住院风险。

     

    罗博士建议长者：

    • 每日进食5至6两瘦肉、鱼、鸡蛋或豆腐，摄取足够优质蛋白，预防肌肉流失
    • 每日吃2份水果（如苹果、橙）及3份蔬菜（约1碗半熟菜）
    • 3餐均应包含蛋白质，例如早餐可吃馒头配豆浆或牛奶，加1只鸡蛋
    • 每餐或隔天一餐进食红肉（如牛肉、猪肉），以补充铁质
    • 多选黄豆制品等较软食物，每日饮1-2杯高钙牛奶或加钙豆奶

    他强调，肌少症会降低长者活动能力，增加跌倒、骨折及住院风险，严重可致失能甚至死亡，应及早从饮食入手预防。

    营养学会学会呼吁：关注体脂/体重/肌肉量指标

    香港营养学会呼吁市民，体脂、体重及肌肉量是反映日常饮食与活动量是否理想的综合结果，学会将持续透过教育与推广，协助市民建立健康生活模式。

     

    延伸阅读：长者患肌少症易骨折 专家教3个家居运动增肌 腰膝痛/体弱也做到

     

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