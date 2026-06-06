专家点名3大蔬菜不宜放雪柜 薯仔冷藏后高温烹煮恐释致癌物？附正确保存方法

相信不少人平日买回家的蔬菜习惯放进雪柜，但有专家点名3大蔬菜绝不宜冷藏，其中若将薯仔放进雪柜后再经高温烹煮，可能会释出致癌物质。到底这3种蔬菜如何存放才最安全保鲜？

专家点名3大蔬菜不宜放雪柜 附正确保存方法

据外媒《Simply Recipes》报道，Rubinette农产品市集负责人Josh Alsberg指出，并非所有蔬菜都适合放冰箱。事实上，有些蔬菜在室温下保存效果最佳，冷藏反而会破坏其口感与风味。他特别点名以下3大蔬菜，强烈建议不宜放进雪柜：

3大蔬菜不宜放雪柜

1.罗勒

虽然大部分香草都不耐放，但罗勒对低温的反应最为恶劣。由于罗勒叶富含对低温极度敏感的芳香油，放入雪柜后很快就会变褐，甚至萎缩枯萎。

正确保存法：先稍微修剪茎部，将整束罗勒插进一杯室温水中，摆放于厨房桌面上避免阳光直射的地方。紧记不要让叶片接触到水，以免过多水分导致腐烂；并需每隔几天换一次水，以保持罗勒生机勃勃。

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2.薯仔

无论是新薯仔、褐皮薯仔，甚至是颜色鲜艳的甜薯仔都应该常温保存。冷藏会导致薯仔内的淀粉转化为糖分，令原本粉糯的口感变得过甜或略带苦味。此外，低温会破坏薯仔结构使其木质化，煮熟后会变得紧实粗糙，失去轻盈软嫩的风味。美国食品药物管理局（FDA）亦强烈建议不要冷藏薯仔，经过冷藏的薯仔在进行高温烹煮时，会产生一种名为丙烯酰胺的化学物质，这是一种潜在的致癌物。

正确保存法：阴凉干燥的地方，例如食品储藏室、地下室或橱柜最适合存放薯仔。建议用纸袋盛载并打孔以助通风，防止水分积聚；若买回来时是用密封胶袋包装，应将其转移到透气的网袋、篮子或大碗中，关键是避免水分积聚，以防发芽或发霉。

3.洋葱

与需要冷藏的青葱不同，常用于炖汤或煲仔菜、个头较大且外皮薄如纸的洋葱，例如黄洋葱、白洋葱和红洋葱，必须远离雪柜。冷藏环境会令这类洋葱迅速变软、加速腐烂，甚至影响外观。

正确保存法：虽然洋葱和薯仔的储存环境需求相似，但两者绝对不能放在一起。因为洋葱会释放乙烯气体，这种气体会大幅加速薯仔发芽。洋葱应保存在通风良好的阴凉处，例如食品储藏室的架子上、地窖里，或用纸袋或网袋装好，与薯仔分开悬挂。如果空间有限，建议使用独立的储物箱或篮子，确保空气流通之余，又能将两者分开摆放。

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