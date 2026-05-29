极端酷热似火炉 林超英坚持唔开冷气 细数古代6招消暑法 心静自然凉真系有用？

近年本港夏天的气温一年比一年炽热。天文台预测，今日（29日）日间天气极端酷热，市区气温介乎 28℃ 至 35℃，新界局部地区更高达 36、37℃。每逢这种酷热天气，不少香港网民都会在社交平台笑问：「林生开咗冷气未？」。前天文台台长林超英昨夜便在社交媒体「找数」，上载了一张书桌的照片，相中只见桌上放置了一把浅绿色的小型风扇，旁边堆满文件。林超英更简短附文：「今晚，老朋友守护着我」，暗示昨晚在无开冷气的情况下，依然靠小风扇安然入睡。

这不禁令现代香港人反思：在没有冷气、没有雪柜、没有电风扇的古代，古人究竟是如何渡过炎夏？翻开史书便会发现，古人不仅成功「活下来」，而且活得相当讲究。

古代人「消暑方式」劲过林超英？细数6招凉爽大法

1、专责官员「古法雪柜」

早在三千年前的周代，朝廷已设立名为「凌人」的官职，专门在农历十二月河水结冰最坚实时带队凿冰，运回地下冰窖储存。1978年出土的「曾侯乙墓」中，更发现了精巧的青铜器「冰鉴」，原理是外层放冰、内层盛酒，证实 2400 年前的诸侯已在享用冰镇米酒。

2、唐宋盛行精致冰品

到了唐代，长安城流行一款名为「酥山」的甜点，将奶酥淋在碎冰上并插花装饰，堪称唐朝版的奶油刨冰，后由意大利旅行家马可波罗传入欧洲，成为现代雪糕的起源之一。及至宋代，汴京与临安的市民消费力极高，冰饮已普及至民间。当时街市热卖「冰雪冷元子」（类似冰镇汤圆）、「雪泡梅花酒」及「荔枝膏水」等，光听名字已觉消暑。

【同场加映】预防中暑｜酷热天气1降温方法中风率高4倍 狂饮水都错？专家揭致命做法

3、清代皇帝避暑山庄

若连皇帝也耐不住高温，便会动用终极大招。清代康熙及乾隆皇帝每年夏天都会带同文武百官，浩浩荡荡搬迁到承德「避暑山庄」或圆明园办公兼避暑。山庄内湖光山色，气温比北京紫禁城低十度以上，实现了避暑与政治两不误。

4、机械风扇「七轮扇」

古代最普及的天然雪柜便是深井。百姓会用绳子将西瓜、桃子、酸梅汤吊入井中冰镇，那股带有湿气的沁凉感极为贴合人体。此外，《西京杂记》记载汉代巧匠丁缓曾发明「七轮扇」——将七个大轮子连在一起的人力机械降温装置，一经摇动便能「满堂寒颤」，已具备现代风扇的雏形。

【同场加映】本港炎热天气持续！不开冷气也可以消暑？专家教4个降温小秘诀 风扇前加1物秒变冷气

5、消暑寝具的「瓷枕」、建筑冷巷

在寝具方面，除了基本的竹席，富贵人家曾使用柔软冰凉的「象牙席」。而宋元时期大热的「瓷枕」，枕面绘有雅致图案，李清照词中的「玉枕纱厨，半夜凉初透」便是指此物。百姓还会在中空的竹编圆柱笼「竹夫人」陪伴下入睡。在建筑上，南方民居则设计了窄而长的「冷巷」，利用物理学上的「文丘里效应」（Venturi effect）加速气流，令室内风力大增。

6、「心静自然凉」修禅境界

唐代诗人白居易曾写下一首名为《消暑》的诗作：「何以消烦暑，端坐一院中。眼前无长物，窗下有清风。热散由心静，凉生为室空。」他认为屋内不堆放杂物，窗下自然会有清风；只要内心平静、房间空旷，暑气自然消散。白居易亦曾拜访一位在密闭禅房内稳如泰山的得道高僧，好奇询问对方为何不热，禅师仅淡淡回应：「不过是心静罢了。」这亦是现代口头禅「心静自然凉」的由来。

台湾博仁综合医院心脏血管外科主任医生苏上豪接受其他传媒访问时，曾指出「心静自然凉」只能算是一种哲学状态，但以医学的角度来说不太可能。他解释，人的体温是恒常稳定的，除非受到外在因素影响，否则不会随意改变，因此要透过心情平静来降温，更是不可能的事，「如果心情平静就能降温，那是不是只要叫中暑或是热衰竭的病人心情平静就没事了呢？」

至于台湾脑神经科临床医生郑淳予就称，由于人体核心温度与感知到的温度不同，虽然前者趋向维持恒常和稳定，惟后者受多项因素影响，包括暴露于高温下的时间、水分补充等；人体会感觉凉或热，应是感知温度的改变，而这除了气候本身，当下劳动、暴露于高温下的时间、水分补充等都会影响人对高温的感觉。

因此，郑医生认为人体核心温度不易被改变的说法没错；但心灵平静下来，透过交感与副交感神经的稳定，以及血液流动状态等，人的确有机会改变「身体感知」，觉得不太焦躁闷热。

古代人「消暑方式」劲过林超英？细数6招凉爽大法

延伸阅读：消暑补水食物｜天气热口干易脱水中暑 推介番茄丝瓜9大消暑补水食物