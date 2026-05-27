主持施可莹自爆患卵巢癌 肿瘤达17cm如怀孕5个月 扩散至盲肠需切子宫建人工造口保命

曾任ViuTV节目主持的施可莹（Lillian），因精通四语，近年成为多位韩星及泰星见面会的御用主持，亦经常现身各大品牌及电影谢票活动。近日，她突然自揭患上卵巢癌，腹中肿瘤更一度大至17cm，犹如怀孕5个月。癌细胞其后扩散至盲肠，为保命需切除全子宫并建立人工造口。她在社交平台发长文交代病情，感叹：「希望大家陪我过依一关！」

主持施可莹自爆患卵巢癌 肿瘤达17cm如怀孕5个月

已一个多月没有更新社交平台的施可莹，上周日（24日）突然在Instagram透露患癌的消息。她忆述去年因输卵管积水达11cm，并出现扭转情况，需召唤救护车送院，经历了人生首次全身麻醉手术。原以为雨过天晴，未料至同年10月，她发现卵巢出现一个10cm的肿瘤。其后肿瘤不断变大，由13cm飙升至17cm，腹部隆起程度如怀孕5个月。她坦言当时为了在工作时掩饰肿瘤，无奈买下全新一批衣服，看著旧衣物无法穿上，心情一度陷入谷底。

至今年2月，她完成手头上的「LingOrm」和《寻秦记》工作后，由于剧痛难忍且公立医院轮候时间较长，她决定转往私家医院接受两次大手术切除肿瘤，却意外确诊患上卵巢癌。

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卵巢癌扩散盲肠 需切子宫建人工造口保命

施可莹透露，当时癌细胞已经扩散至盲肠，但她未有放弃，术后积极复健、重新学习站立与行路，更靠著对工作的热爱支撑自己积极面对。今年4月，她终于获安排于公立医院进行切除全子宫手术。原以为术后只需接受6次化疗便能完成疗程，未料手术后发现病情比想像中严重；为保性命，她更建立人工造口。一向性格坚强的她坦言，这个突如其来的打击令她难以接受，甚至为此痛哭多个晚上。她感觉自己变成了另一半、家人与朋友的负担，更担忧未来无法再从事喜爱的工作，以及外出时无能力处理造口问题，并透露目前仍在医院留医，尚未能回家。

她表示，原本打算低调抗癌，待完全康复后才公开，但因近期情况未如理想，需不断推却工作邀请，故决定公开病情向大家交代。她感谢身边人与工作伙伴的体谅，并透露现已开始接受化疗。她承诺日后会继续与大家分享历程，出院后亦会为大家发布早前拍摄的旅游影片，期望能以不同的方式继续获得支持，文末她更写下：「希望大家可以一路陪我过依一关啦！」

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卵巢癌｜8大常见症状 常腹胀是警号？

根据医管局资料，由于卵巢深入在骨盆腔内的深处，早期的卵巢癌征状并不明显，卵巢癌还有以下征状，请特别注意：

持续及日益严重的胃痛

消化不良

腹部不适

肚胀

小便频密

大便困难

性交时疼痛

腰背痛

卵巢癌｜7类人风险高 从未生育人士要留意

根据医管局资料，以下7类人士，罹患卵巢癌风险较高：

卵巢癌7大高危因素

比一般女性较迟停经 从未生育 家族有人曾患卵巢癌（尤其是母亲、姊妹、姑、姨） 体重超标，食用过多脂肪 有自然流产或不孕现象 曾罹患乳癌 停经后使用荷尔蒙补充疗法超过5年

卵巢癌｜如何预防卵巢癌？5种人风险较低？

在日常生活如何预防卵巢癌？医管局列出4大方法，有助减低风险；另指出，有5种人患上这种癌症机率较低。

4招减低患卵巢癌风险：

饮食要均衡、避免日常饮食摄取过量脂肪

保持适量运动

保持情绪稳定，注意抒缓精神压力

长期卵巢功能失调的妇女，须积极接受治疗

5类人患卵巢癌风险较低：

服用口服避孕药超过5年

怀孕最少一次

以母乳喂哺婴儿

曾接受输卵结扎手术

曾接受子宫颈切除手术

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