不是越早退休越好！研究揭60岁后工作多5年 患脑退化症风险降15％

不少打工仔梦想「提早退休享清福」，但原来越早退休，随时老得越快！有研究证实，60岁后若延迟5年退休，患上脑退化症的风险竟大幅下降15%。除了延迟退休，还有甚么方法有效保护大脑？

研究揭60岁后工作多5年 患脑退化症风险降15％

神经专科医生邱铭章在忆安诊所网站撰文分享，临床上经常听到家属反映，患者的记忆力与认知功能，往往是在退休后才开始明显衰退。多项研究亦显示，提前退休在统计学上确实与认知功能衰退有显著关联。这并非单纯的直接因果关系，而是生活方式的骤变所致。工作环境原本提供了结构化的生活、社交互动及源源不绝的挑战；一旦退下来，缺乏大脑刺激及身体活动减少，原本持续被训练的认知功能可能逐渐退化。

一项于2013年发表的法国人口学研究显示，65岁才退休的人，比60岁就退休的人，发生脑退化症的风险减少了15%。研究更发现，在特定年龄之后（60岁），每延迟1年退休，患上脑退化的风险就下降3.2%。这项数据有力地证实了持续工作对于降低脑退化症的风险具有累积效应，这支持了持续的心智活动对于大脑健康的重要性。

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营养功能医学专家刘博仁医生在Facebook专页撰文指，很多人以为退休只是不用上班，但其实对不少人而言，更是身分的巨大转变。尤其是长年忙碌、习惯被需要的人，一旦突然停下来，往往身体休息了，心却未必跟得上。有研究发现部分人在退休后的前几年，患上抑郁、焦虑、失眠、慢性痛症、代谢症候群，甚至心血管疾病的风险都可能大增。因为人类除了食物，还需要意义感来支撑生命。为防止退休后出现身心快速退化，他建议必须注意以下4件事：

1.维持肌肉与规律运动

肌肉不仅代表力量，更是抗抑郁的器官。规律运动能增加脑内啡、血清素及BDNF（脑源性神经营养因子），对稳定情绪与维持认知功能大有帮助。建议多散步、打太极、做伸展或重量训练。

2.保持社交与学习新事物

退休后应多去上课学习，如书法、画画、乐器、做义工，甚至固定约朋友饮茶聊天，这些活动对保护大脑及免疫系统都有显著作用。

3. 重新建立人生意义

有些人退休后开始写书、旅行、陪伴孙子；有人种花、摄影；也有人终于有时间静下来思考人生。退休是从为工作而活，慢慢走向为心灵而活。

4.练习放下「一定要有用」的执著

年轻时总觉得要成功、要贡献、要被肯定；但人生走到下半场，有时真正的功课不是得到，而是学会放下。

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脑退化症早/中/晚期有何症状？

据本港医管局资料，认知障碍症（脑退化症）是因大脑神经细胞病变而引致大脑功能衰退的疾病，患者的记忆、理解、语言、学习、计算和判断能力都会受影响，部份且会有情绪、行为及感觉等方面的变化。

1. 早期症状（第1-2年）

在此阶段，家人和朋友通常会以为患者的症状，只是因为年纪渐老而出现的正常老化过程。征兆如下：

失去短期记忆

表达或理解抽象事情时感困难，如表达身体不适、心情感受等

情绪或行为变幻无常

学习新事物及跟随复杂指令感困难

判断力减退、基本自理活动仍能应付，但需旁人提醒

2. 中期症状（第2-5年）

随著病情的进展，患者早期的困难会更加明显。变化如下：

混淆远期记忆和现实情况记忆、偶有词不达意的情况

行为性格转变，或会容易情绪不稳

需别人协助日常自理活动

3. 晚期症状（第5年后）

患者生活几乎完全依赖别人，不能自我照顾。症状如下：

记忆缺损，连熟悉的人和事也会忘记

身体活动及精神状况出现衰退

未能有效表达及沟通

不能处理日常生活、需要长期照顾

生理时钟混乱

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