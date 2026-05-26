58岁冻龄秘诀公开 网民：有一种压力叫做吴婉芳新抱！靠3招保持靓样 坚持睡前做一件事

现年58岁、有「最美奶奶」美誉的1986年香港小姐亚军吴婉芳，日前（24日）再度迎来豪门喜事！二公子胡智同（Lynus），与女友 Kristy 携手步入教堂，举行了盛大而温馨的婚礼。吴婉芳随后向传媒发放多张结婚现场的温馨照片分享喜悦，并大方送上母亲的祝福：「小儿 Lynus 踏上人生新阶段，作为母亲的我，衷心祝贺这对新人 Kristy & Lynus 永结同心，幸福满满。」

照片曝光后，全港网民的焦点除了落在这对壁人身上外，更纷纷惊叹吴婉芳数十年如一日的逆天美貌。身为「奶奶」的她站在新娘子身旁依然明艳照人、皮肤白皙紧致，令不少网民笑言：「有一种压力叫做吴婉芳嘅新抱。」吴婉芳自1993年结婚后便淡出幕前，数年前经历丧夫之痛，如今在子女的悉心陪伴下已走出阴霾。在间中的家庭聚会合照中，均可见其状态极佳，堪称本地娱乐圈的冻龄神话。

佛系保养大法：3大养生与护肤秘诀

对于外界极其好奇的保养之道，吴婉芳过去曾大方透露，自己的护肤与养生方法其实非常随性且「佛系」，主要取决于健康的心境与简约的保养习惯。

秘诀一：饮食清淡与多饮水

在日常饮食中，吴婉芳非常注重内在的调和。她的饮食习惯几十年来都偏向清淡，避免过多油腻或刺激性食物。同时，她日常会摄取充足的水分，以维持身体正常的新陈代谢与皮肤的饱水度，从最基本的饮食习惯做起。

秘诀二：中医调理与打坐念经

除了日常饮食，吴婉芳亦有定期看中医、服用中药调理身体的习惯，务求做到固本培元。除了生理上的调理，她每天都会坚持打坐念经。她认为这能令心境保持平静安宁，当人学会放下杂念与减轻心理压力时，外貌自然不易显老。

秘诀三：极简护肤与精华素哲学

在皮肤护理方面，吴婉芳崇尚「Less is more（极简主义）」的原则，且特别注重洁面步骤。她透露自己每晚睡前有一个习惯，洗面后即使甚么护肤品都不涂，也「必须要涂精华素」。她认为市面上过多且繁复的护肤品反而会加重皮肤负担，阻碍肌肤吸收营养。至于面膜，她亦维持一星期只敷两至三次的频率，绝不盲目滥用。

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