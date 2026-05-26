女子开口飘「尸臭味」 吃香口胶仍难掩盖 中医揭恐是肠道问题 附3大常见口臭成因

约会最怕遇上口臭的尴尬场面！有网民分享，心仪对象开口竟飘出阵阵「尸臭味」，就算狂食香口胶急救，也惨变「双重恶臭」。中医警告，这类连刷牙漱口都掩盖不住的恶臭，其实并非口腔问题，可能是肠道出现健康问题。

女子开口飘「尸臭味」 吃香口胶仍难掩盖

一位男网友在社交平台Threads上发文诉苦，指早前与喜欢的女生出游时，惊觉对方竟有严重口臭。他形容那种异味并非一般缺水导致的口水味，而是从体内散发出来的「尸臭味」。该名男网民续指，为了化解尴尬，他拿出随身携带的香口胶给女方吃两粒，结果变成了香口胶混杂尸臭味的双重恶臭。

【同场加映】口臭成因｜吃薄荷糖更易口臭？ 5类食物要避免 医生2动作除口臭

中医揭恐是肠道问题 附3大常见口臭成因

这则帖文引发网民热烈讨论，更引来中医师艾莉丝留言解答。她指出，这种从体内散发出来的尸臭味通常并非源于口腔清洁问题，而是肠胃出现问题，气味往上飘。她从中医角度出发，详细分析了3种常见的「真口臭」类型：

3大常见口臭成因

1.肠胃积热型

食物在肠胃内过度发酵腐败，多见于有便秘问题、消化缓慢，或经常进食煎炸、辛辣及甜食的人士。口气味道偏向「腐」、「臭」及「闷」，通常在早上起床时最为明显。

2.肝火上炎型

经常熬夜、容易发脾气及睡眠质素差，口气味道偏向「苦」、「酸」及「焦」。有别于肠胃积热的腐臭，这是一种干燥的火气味。

3.纯口腔问题

由牙周病、蛀牙或扁桃腺结石等引起。这类情况必须寻求牙医协助，并非中医的调理范围。

【同场加映】女子被嫌口臭浓烈 求医揭患食道癌 不烟不酒但常喝1类饮品中招

如何判断口臭来源？

艾莉丝医师提出了一个简单的判断准则：如果口气带有「尸臭味」＋「早上起床最严重」＋「伴随排便不顺」，这十之八九属于肠胃问题。她特别强调，这类型的口臭，无论是勤刷牙、漱口还是狂食香口胶都无法掩盖。因为异味是从肠胃经食道直接飘上来，源头并非在口腔。

延伸阅读：闻口气自测疾病征兆 1种气味恐患肾病/肝衰竭 洗甲水味代表甚么病？