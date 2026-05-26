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蚊咬别再涂口水/划十字！医生教极速止痕3大法宝 散发这3种气味最惹蚊

保健养生
更新时间：08:00 2026-05-26 HKT
发布时间：08:00 2026-05-26 HKT

夏日户外活动被蚊叮咬后，常常用口水涂抹，或用指甲划十字止痕！有医生指出，有3大法宝，能极速止痕，甚至退红消肿。到底为何一群人中总有几个特别惹蚊，甚至会肿成巨型蚊癞？

蚊咬别再涂口水/划十字 医生教极速止痕3大法宝

皮肤专科医生林昀萱在Facebook专页发文指出，不少人被蚊咬后，习惯涂口水、用指甲在患处划十字，甚至用原子笔把蚊癞圈起来企图止痕。为了极速消肿止痕，她随即分享3大急救法宝：

极速止痕3大法宝
极速止痕3大法宝


蚊咬极速止痕3大法宝：

  • 口服抗组织胺：能有效减少蚊癞肿胀的大小及痕痒感。若出现严重的局部反应或全身性过敏反应，则可能需要服用类固醇。
  • 涂抹类固醇药膏：能直接抑制发炎，快速缓解红肿及痕痒不适。
  • 冰敷：冰敷不仅感觉清凉舒服，更能有效抑制组织胺与非组织胺的痕痒路径，从根本纾缓症状。

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最易惹蚊3大原因 5类人易红肿

在一群人当中，总有几个人特别容易成为蚊子的大餐。林医生拆解某些人特别会被蚊咬的3大主要原因：

1.颜色

  • 蚊子视觉上特别容易被深色物体吸引。

2.热源

  • 在靠近宿主时，特别偏爱湿热的环境。

3.气味

  • 二氧化碳：人类呼出的二氧化碳，是吸引蚊子靠近的重要化学信号。
  • 特定体味：蚊子极受特定体味吸引，这些气味部分来自皮肤表面共生细菌所排放的挥发性有机化合物。
  • 皮肤微生物群：研究发现，皮肤微生物多样性较低的人，对蚊子的吸引力通常更高。

【同场加映】医生揭8类人最惹蚊！这种血型易被蚊咬？忌穿1种衣服？出汗易惹蚊？

为什么有些人被咬后只有一个小红点，有些人却会肿得极度夸张？林医生解释，这可能与以下特定人群特征有关：

  1. 免疫系统差异：部分人体内IgE过敏反应较为活跃，会释放更多组织胺，导致反应特别剧烈。
  2. 遗传基因：有些基因型的人，天生对蚊叮的反应就比较强烈。
  3. 性别差异：女性自觉的叮咬大小、痕痒强度及被蚊子吸引的程度，通常高于男性。
  4. 特定高危族群：小孩及患有哮喘、鼻敏感或湿疹的儿童。去到有不同品种蚊子出没的地区，身体缺乏对当地蚊子唾液的免疫适应。
  5. 交叉过敏反应：若本身对蜜蜂、胡蜂、尘螨、蟑螂或虾子敏感，由于这些生物与蚊子，特别是埃及伊蚊之间存在相似的蛋白质，可能会产生交叉过敏，导致被蚊咬后出现超乎常人的严重红肿反应。

延伸阅读：消委会推介9款满分驱蚊剂 这成分最有效驱蚊 如何使用最安全？

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