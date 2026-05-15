网民集体受喉咙痛折磨 担心确诊「蝉病毒」？医生拆解患病风险 附3大注意事项

随著流感与新冠病毒交替肆虐，一种名为「蝉」（Cicada / 正式名称 BA.3.2）的新冠病毒新变种已在包括香港、美国、英国等23个国家现踪，更被世界卫生组织（WHO）列入密切「监测」名单。近日不少网民在社交平台分享受喉咙痛折磨，担心确诊「蝉病毒」，引发广泛关注。家庭医生林永和接受《星岛头条》访问拆解病毒风险。

病征显著：剧烈咳嗽、喉痛似刀割

有网民在Threads分享其患病纪录，形容病发初期喉咙痛楚难当，每吞咽一次「好似俾人割一刀咁痛」。该网民指出，病发期间最受困扰的是晚间剧烈咳嗽，且咳嗽多为干咳无痰，声音亦变得沙哑。即使接受多次「九合一」病毒测试均呈阴性，且先后服用中药及抗生素，病程仍持续超过半个月未能断尾。该网民更怀疑，病发与早前北上深圳消费及饮食有关。

其他网民亦纷纷留言，分享类似的惨痛经历，反映病毒具高度传染性：

外游中招： 有市民表示4月中旬在日本旅游时发病，返港后持续患病两周，随后更诱发类似气管敏感的后遗症。

本地感染： 亦有网民指自己并无外游，仅在参加会展的大型试食活动时未佩戴口罩，随后便出现喉咙痛及剧烈咳嗽。他更透露公司同事接连病倒，显示社区已出现小规模爆发。

家庭医生林永和：本港新冠维持低水平 吁长者、慢性病患者及时求医

针对近日网络流传关于变种新冠病毒「蝉病毒」来势汹汹的传闻，家庭医生林永和向《星岛头条》表示，目前新冠病毒在全球各地均处于低流行水平，而现时在香港社区流行的病毒株亦非网传的「蝉病毒」，而是其他常见的变种毒株。林医生强调，市民毋须对相关传闻过分担忧。

病征与常规新冠相若

林永和医生指出，根据网民所分享的病征，主要仍是大家熟知的伤风感冒症状。由于新冠病毒主要侵袭上呼吸道，患者在发病初期会出现发高烧、全身骨痛及喉咙痛等征状，这与以往感染新冠的表现基本相若。至于市民担心的严重并发症，如心肌炎或肺炎等，在目前的临床数据中仍属于相对罕见的情况。

医生续指，市民若出现怀疑症状，自行使用市面上常见的「六合一」等多元快速测试套件，其检测结果一般都非常准确。事实上，目前在香港社区，感染其他呼吸道病毒的机会远高于网传的「蝉病毒」。

尽管毋须恐慌，但特定高危群组仍需保持警惕。林永和医生强烈建议，若患者属于长者或患有慢性疾病的群体，一旦出现症状应尽快到公立医院、急症室或门诊求医，以便医生评估并开处新冠抗病毒药物。只要在发病后的「黄金5日内」及时服药，便能显著降低演变成重症的风险。

被问到儿童是否较容易感染新毒株，林医生表示这需要更多临床数据才能作出定论。不过他提醒，若属于从未接种过新冠疫苗、亦从未确诊过的人士，由于体内缺乏相关抗体，其感染风险自然会显著高于曾获免疫力的成年人。最后，林永和医生呼吁市民做好日常个人防护措施：

维持良好衞生习惯： 在人多挤迫的地方应配戴口罩，并坚持勤洗手。

及时进行检测： 出现病征时应主动进行快速测试。

提升疫苗保护力： 高危人士应考虑接种新一期的特定新冠疫苗，或向相熟的家庭医生作进一步咨询。

中医推介穴位按摩助疏通鼻窍

注册中医李广冀曾接受《星岛头条》访问透过穴位按压纾缓，以及饮用温热蜂蜜水纾缓喉咙痒及咳嗽：

鼻痕及喷嚏： 按压 迎香穴 （鼻翼两旁凹陷处）及 印堂穴 （两眉中心），每次3至5分钟，有助疏通鼻窍。

喉咙痒及咳嗽： 轻揉 天突穴 （胸骨上窝中央），并饮用温热蜂蜜水或以盐水漱口。

气管不适： 可热敷背部肺俞穴区域，有助温肺散寒。

儿童感染风险为成人5倍

据 BBC 报导，专家指出儿童可能比成人更容易感染 BA.3.2，研究显示其风险约为成人的5倍。主因包括儿童免疫系统如同「白纸」般防御力薄弱，且病毒特定的突变蛋白质更容易与儿童细胞结合。

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9大常见症状：

剧烈喉咙痛

反复发烧

周期性黄绿浓痰

声音沙哑至失声

气管极度痕痒

深夜剧咳

快测持续阴性

极度疲倦

病程较长

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专家提醒：疫苗仍是关键防护线

由于病毒高度变异，现有疫苗的保护效果虽可能降低，但中大呼吸系统科讲座教授许树昌表示，疫苗在预防重症和死亡上仍然发挥关键作用，感染后多属轻症，建议市民应按需要接种。专家提醒，若发现浓痰颜色转深或夜咳严重，应寻求医生诊断，避免自行判断病因。在康复期间，建议减少说话保护声带，并补充足够温水以稀释难以咳出的浓痰。

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