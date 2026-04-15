12岁罕病童肝肾衰竭 父母一人捐一器官接力救子 「孩子有缺陷只好尽力去弥补」

父母的爱胜过一切！台湾一名12岁男童罹患罕见疾病，导致严重肝肾衰竭，小小年纪便要长期洗肾保命，失去正常童年。为拯救爱儿，父母决心「分工合作」接力救子，先后捐出肝脏和肾脏。面对病魔，妈妈表示「孩子有缺陷，只好尽力去弥补」。

12岁罕病童肝肾衰竭 父母一人捐一器官接力救子

综合台媒报道，该名12岁的许姓男病童罹患罕见的先天性肝脏纤维化与先天性胆管扩张症（又称Caroli disease），并合并肝纤维化及脾脏肿大；同时，他亦患有自体隐性多囊性肾脏病（ARPKD），病情更已进展至第五期慢性肾脏病。台大医院一般外科医师陈建嘉指出，该病童过去因为肝肾功能极差，经常需要进出医院，甚至要长期接受透析（洗肾）治疗，根本无法像同龄学童般拥有正常的校园生活。

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面对爱儿饱受病魔折磨，许妈妈坦言，自从孩子确诊后，夫妻俩早已做足心理准备：「孩子有缺陷，我们只好尽力去弥补。」他们决定自愿捐赠器官，并分配好责任，一人负责捐肝、一人负责捐肾。为了确保手术顺利及器官健康，夫妻俩更特意进行减重计划，努力养好身体，将最健康的器官留给孩子。

经台大医院医疗团队严密评估后，两阶段的活体器官移植手术随即展开：

第一阶段（2025年1月）： 由母亲率先捐出部份肝脏，为儿子进行活体肝脏移植。

由母亲率先捐出部份肝脏，为儿子进行活体肝脏移植。 第二阶段（2026年1月）： 由于术后许小弟的肾功能仍持续恶化，遂由父亲接力捐出肾脏，完成活体肾脏移植。

经历两阶段精密规划与严谨照护的移植手术后，陈建嘉医师表示，该病童完成移植后，整个人变得相当活蹦乱跳，并已于本学期顺利重返校园。不过后续仍需要每日服用抗排斥药物，令免疫力较弱，日常生活中必须多加防护，包括尽量避免参与具碰撞性的体育活动，并需持续观察其发育状况，以评估是否能追上同龄孩子的生长进度。

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台大医院创移植里程碑 呼吁支持器官捐赠

这次极具挑战性的儿童活体器官移植案例，再次彰显了跨专科团队合作的重要性。从术前评估、手术执行到术后照护，整合小儿科、移植外科、肾脏科、麻醉科及护理团队等多专业资源，确保每一阶段皆能达到最佳医疗质素与安全性。台大医院院长余忠仁表示，院方早于1968年已完成亚洲首例活体肾脏移植手术，至今累计案例超过1,500宗，冠绝全台；其术后10年存活率高达85%，技术领先全球。本次完成高难度儿童活体器官移植案例，更进一步彰显台大医院在移植医疗领域的深厚实力与卓越成果。

台大医院医疗团队强调，肾脏移植是目前末期肾脏病最理想的治疗方式，不仅能大幅提升患者存活率与生活质素，更能免除长期洗肾带来的身心压力。然而，目前社会上的遗体器官捐赠来源仍然紧绌，许多患者只能在生死边缘苦候。院方呼吁大众持续支持器官捐赠理念，让爱得以延续；同时亦鼓励符合条件的亲属，在完善的医疗评估与保障下，考虑进行活体器官捐赠。

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肾病/肾衰竭初期症状 留意小便变化

据本港医管局资料指，肾脏主要功能包括排泄经新陈代谢产生的废物，协调体内水分、电解物、酸碱度、血压等，制造红血球激素，以及协助制造维他命D。当肾脏功能因某些原因长期受到严重伤害，体内废物累积，引发多种身体功能的问题，有机会演变为慢性肾衰竭。

不过，初期的肾病及慢性肾衰竭征状并不明显，较常出现的症状如下：

小便带血 / 茶色尿（血尿） 小便带泡沫（蛋白尿） 小便混浊（尿感染） 小便赤痛、频密 小便感困难、不畅顺 小便排出小沙石 多尿、尿量减少、夜尿 腰腹疼痛 足踝或眼皮浮肿 血压高

肾衰竭4大高危人士 严重恐洗肾

根据本港医管局资料，当肾脏功能因某些原因长期受到严重伤害，其排泄体内新陈代谢废物的功能受损，身体内的废物会累积，且引发多种身体功能的问题，引发慢性肾衰竭。

当到达末期肾功能衰竭阶段，病人须透过透析（洗肾）或肾脏移植，才得以维持生命。当中，患有下列疾病的病人有较高风险患上慢性肾衰竭：

糖尿病 肾小球肾炎，包括红斑狼疮肾炎 高血压 先天性肾病及有肾病家族病历

资料来源：国立台湾大学医学院附设医院、ETtoday新闻云

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