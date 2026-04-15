吃苹果助强化牙齿防蛀牙 专家推介4大天然牙齿美白食物 去渍护齿如「天然牙刷」

洁白亮丽的牙齿，不仅提升个人自信，更是口腔健康的象征。除了早晚刷牙、使用牙线等口腔卫生习惯外，有一些食物原来也能为牙齿带来意想不到的天然美白及保护功效，比起漂牙疗程或美白贴片更加经济实惠，帮助亮白牙齿，展现自信笑容。

吃苹果助强化牙齿防蛀牙 专家推介4大天然牙齿美白食物

根据外媒《Mirror》报道，牙齿卫生员「avalene.r」在社交平台影片表示，透过一些简单的饮食改变，就能令牙齿重现亮白，让笑容更加灿烂，且无需花费太多。她推介4种「天然牙齿美白食物」。

1. 芝士

芝士富含钙质，有助于巩固牙齿及骨骼。更重要的是，它能提升口腔内的pH值，有效减低蛀牙及牙渍形成的风险。部分硬质芝士，如巴马臣芝士、罗马诺芝士及高达芝士，其坚硬的质地，亦能在咀嚼过程中轻微摩擦牙齿表面，去除食物残渣及浅层牙渍。此外，芝士中的益生菌，亦有助平衡口腔内的好坏细菌。

2. 苹果

苹果的爽脆质感，在咀嚼时能有效刺激唾液分泌。唾液是口腔的第一道防线，有助冲走食物残渣、中和酸性物质，从而保护牙齿免受蛀蚀。其磨擦作用亦能轻微去除牙齿表面污渍。

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3. 西芹

与苹果相似，西芹的粗纤维及爽脆口感，在咀嚼时能自然地清洁牙齿表面，同时刺激唾液分泌，发挥天然的「口腔清洁剂」作用。

4. 士多啤梨

士多啤梨含有苹果酸（Malic Acid），这种天然成分被认为有助于去除牙齿表面的变色。

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此外，牙膏品牌高露洁亦特别提及菠萝的洁齿潜力。据《Clinical Oral Investigations》发表的研究指出，菠萝中丰富的「菠萝蛋白酶」（Bromelain）是一种天然酵素，有助于分解及去除牙齿表面的牙渍及牙菌斑。此外，菠萝蛋白酶亦具备抗炎作用，对缓解牙龈肿痛、发炎有一定帮助。

专家也提醒，每日刷牙及使用牙线至少两次，也最好避免咖啡、茶和红酒，这些都是最常见导致牙齿染色的饮品。保持良好的口腔卫生习惯，结合简单的饮食调整才是保持亮白笑容的基础。

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