104岁婆婆记忆力超强爱下厨 养生长寿秘诀大公开 坚持1个习惯助大脑活跃

内地一位104岁婆婆，年过百岁依然精灵活泼，不但思路清晰、记忆力惊人，更会亲自下厨煮拿手渔家菜，其家人独家公开，原来婆婆除了心态平和、饮食有节，更一直坚持1个简单习惯，有效帮助大脑保持活跃，记性甚至比年轻人更好。

104岁婆婆记忆力超强爱下厨 养生长寿秘诀大公开

根据内媒《浪潮新闻》报道，在浙江省龙港市龙洲路的一座老人公寓内，住著一位104岁的郑丁婆婆。尽管她年事已高，甚至有些耳背，但思路依然清晰，行动利索，把平淡的日常过得温暖而有滋味。对此，郑婆婆与其家人特别公开她的长寿养生秘诀：

擅煮渔家菜 全家食得开心

郑婆婆育有8名子女，6儿2女，作为家中的「总厨」，她一手操持著全家十多口人的一日三餐。年码头上堆满了濑尿虾、梭子蟹、小鲳鱼、黄花鱼，价格实惠，而这些海产到了郑婆婆手里，总能变著法子做成美味。清蒸濑尿虾、椒盐濑尿虾、葱姜爆炒梭子蟹、红烧小海鱼，对郑婆婆来说可谓手到拿来，顿顿不重样，让子女们从不感到吃腻。如今，郑婆婆偶尔兴起，仍会亲自下厨，做几道全家都爱吃的渔家小菜。

【同场加映】100岁登雾岛连峰最高峰 伯伯坚持每天攀山 与亲友于山顶庆祝101岁生日

自理能力强 晚辈感安心

郑婆婆75岁那年丈夫离世，她主动提出入住长者公寓。近几年，子女与孙辈轮流照顾她，每天送饭、陪她聊天、帮忙处理杂务。家人表示，母亲生活非常有规律，每天清晨7时左右起床，第一件事是梳头，收拾妥当后会自己动手准备早餐：有时一碗热汤面，有时一碗八宝粥。中午的饭菜食材则由晚辈送来，多是新鲜海鲜、时令蔬菜。午饭后，她喜欢坐在屋内看电视，尤其偏爱古装剧，虽然听不懂普通话，但剧中的人物和情节她记得清清楚楚，常常讲给儿孙听。看累了便闭目养神，睡一至两小时。孙媳妇任小叶说，她每星期过来帮婆婆洗一次头。在她印象中，婆婆非常爱干净，衣服总是整整齐齐，屋企收拾得一尘不染。

【同场加映】90岁退休教师活到老学到老 苦练成桌球高手跟潮流学用AI 笑言：小学生都可以是我老师

头脑清晰记性好 兼有「金刚牙」

最让子女们佩服的，是郑婆婆的记性。即使已104岁高龄，她的头脑依然清晰，记忆力甚至胜过不少年轻人。女婿杨乃龙透露，每月政府发放的补贴何时到帐、到帐多少、储了多少，岳母都记得一清二楚；平日买药、买菜的花费，价钱多少、用了多少，她也会仔细问清楚记在心里，晚辈偶尔记不清帐目，她总能准确说出来。」

此外，郑婆婆还有一副好牙。今年90岁的邻居王婆婆说：「公寓里，就数她年纪最大，可牙齿还这么好，真令人羡慕！」她每次见到郑婆婆，都忍不住夸赞她的好牙口。任小叶说：「婆婆就爱吃带壳的，濑尿虾、梭子蟹都是她的最爱，煮熟之后，她能轻松咬开硬壳。」靠着这副好牙，婆婆还偏爱各类有嚼劲的零食，如瓜子、核桃、杏仁等，常常边看电视边吃，「我们有时劝她少吃点，她总说自己才吃了一点点，孩子气十足。」

【同场加映】长寿｜73岁伯伯轻松拉一字马倒立 八块腹肌体能更胜年轻人 公开4大不老健康秘诀

心态平和：不计较、不操心、不管闲事

郑婆婆一生从未离开过龙港，生活重心始终围绕着子女。年轻时，全家十多口人挤在一间平房里，虽然简陋却被她收拾得温馨。她日复一日、年复一年勤俭持家，直到把所有子女安顿成家，才真正放下心来，卸下扛了一辈子的重担。谈及母亲的长寿秘诀，儿子邱传兰说，母亲非常爱惜身体，认为大部分病都是「病从口入」，所以在饮食上很有分寸。「正是因为这个好习惯，她从未生过大病，偶尔感冒，吃药后很快就好了。」

【同场加映】63岁松重豊续拍《孤独的美食家》拍足14年豪迈食相疗愈心灵 自揭丧食却不变胖4大原因

除了注重养生，平和的心态更是她长寿的关键。邱传兰回忆：「阿妈从不较真，也不瞎操心，不爱管别人闲事。记得小时候我和邻居小孩吵架，她不会去找邻居理论，只会叫我们自我反省，从不苛责他人。阿妈这份品性，是全家最珍贵的财富。」女婿杨乃龙也感慨：「岳母这辈子，最大的优点就是心善、脾气好，她从不跟人争长短。家里子女、媳妇、孙辈这么多人，从来没闹过矛盾，全是她教得好。」

延伸阅读：长寿饮食｜60年研究揭5大饮食延寿贴士 吃这罐头竟降一半血脂 1类零食可多吃