100岁登雾岛连峰最高峰 伯伯坚持每天攀山 与亲友于山顶庆祝101岁生日

日本鹿儿岛县伊佐市，一位101岁的老人每天都坚持登山的习惯，生日这天也不例外，他与亲友们在山顶举行了一场感人的庆祝活动。

伯伯坚持每天攀山 与亲友于山顶庆祝101岁生日

根据《FNNプライムオンライン》报导，大久保利成在二战后，曾被囚禁在西伯利亚，直到70多岁才开始认真进行登山运动。他持续挑战日本各地的山峰，并在2025年100岁时仍成功登顶雾岛县的韩国岳。及后他的精力丝毫未减，如今他已将每日交替攀登家乡附近的鸟神冈岳和高隈岳作为日常活动。

2月23日是大久保利成101岁的生日，他和朋友们一起攀登海拔404米的鸟神冈山，并在山顶举行生日庆祝活动。大久保利成拄著两根登山杖，步伐稳健。在他日常都会经过的伊佐市小口町鸟神冈山七合目处的指示牌上，挂著他的朋友们为他画的画像。

在登山过程中，大久保利成伯伯感谢大家为自己打气，让他忘记身体的疲累。他克服了绳索攀爬和陡峭岩壁等困难，大约花了一个小时就到达了海拔404米的山顶。

来自鹿儿岛市、鹿屋市等地的登山伙伴们在山顶等候，为大久保利成庆祝生日。他对朋友表示非常感激，认为能和朋友一起登山庆祝生日带给他的成就感难以言表。因为随著年龄增长，他认为自己可能再也爬不了其他山，所以现在家乡的山对他来说是最好的。

大久保利成的话语中饱含著对朋友们深深的感激和对家乡山峦的深情。他说，只要不受伤生病，就会继续攀登。101岁高龄依然保持著如此强健的体魄，再加上朋友们给予的温暖支持和深厚情谊，令人十分感动。大久保利成的攀登之旅，展现了高龄人士也能保持活力和积极向上的心态，让人敬佩。

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