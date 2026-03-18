28岁准妈妈抽血惊见「士多啤梨奶」母婴一度命危 揭暴食一周惹祸胎盘铺满脂肪

对孕妇而言，一时的口腹之欲随时可能引发致命危机。杭州一名28岁的准妈妈，因在怀孕后期放纵饮食，诱发急性胰腺炎，血液更变成奶白色的「士多啤梨奶」，母子一度命危。

28岁准妈妈暴食一周抽血惊见「士多啤梨奶」母婴一度命危

西湖大学医学院附属杭州市第一人民医院分享病例指，28岁的小张（化名）在怀孕期间确诊患上「妊娠期糖尿病」，因此一直严格遵从医嘱控制饮食，各项健康指标都维持在理想水平。然而，当怀孕进入第35周，又适逢农历新年。她心想：「就快生产，新年放纵一下，稍微吃好点应该没问题。」于是，她展开了为期一周的「美食狂欢」，每日炸鸡、汉堡配可乐，更对肥美的红烧肉情有独钟。短短一周，她的体重便暴增了近11磅（约5kg）。

三酸甘油酯超标40倍 胎盘铺满白色油脂

暴食一周后，小张突然感到下腹隐隐作痛，家人见状随即将她送往当地医院。抽血报告结果情况惊人，她血液中的三酸甘油脂竟高达71mmol/L，是正常参考值（<1.7mmol/L）的近40倍，抽出的血液更呈现出极不寻常的乳白色，状似「士多啤梨奶」。由于病情危重，当地医院立即将张小姐转送至杭州市第一人民医院产科，诊断为「高血脂血症急性胰腺炎」，情况刻不容缓，医生决定即时进行紧急剖腹产手术。

手术期间，医生团队发现，她的胎盘的表面竟也覆盖著一层厚厚的白色油脂，足见血脂问题已相当严重。虽然顺利诞下宝宝，但由于是不足月的早产婴，出生后立即被转往新生儿深切治疗部（NICU）接受进一步治疗。而小张产后亦被紧急送入深切治疗部（ICU），进行「血浆置换」（俗称「洗血」）以降低血脂水平。经过一周的治理，三酸甘油脂水平才总算回复正常；而宝宝亦顺利度过危险期，各项指标均有好转。最终，母子二人均能平安出院。

医生特别提醒，患有妊娠期糖尿病或本身属肥胖体质的孕妇，切勿因为临近预产期而放松警惕。怀孕后期，身体的代谢负担本已极重，不当的饮食习惯所带来的风险不容忽视。为保障母婴安全，整个孕期都应保持均衡饮食，并遵从医生及营养师的专业指导。

甚么是妊娠糖尿病？有哪些可怕后遗症？

香港都会大学护理及健康学院助理教授陆喜君博士表示，在怀孕期间，女性体内会产生大量荷尔蒙以维持妊娠，其中一些荷尔蒙会使身体对胰岛素的使用效率降低，出现胰岛素抵抗的现象而导致血糖出现偏高，形成妊娠糖尿病。如果不及时治疗和控制病情，会增加孕妇患有高血压、子痫前症（妊娠毒血症）、羊水过多、羊水过少、羊膜早破、产后出血等并发症的风险；对于胎儿的健康也可能构成严重的影响，包括增加巨大婴儿症、胎儿窘迫、新生儿低血糖、呼吸窘迫症候群等并发症的风险。此外，妊娠糖尿病更会增加母婴将来患上糖尿病、肥胖症等慢性疾病的机率。如果患上妊娠糖尿病，首要的治疗原则是健康的饮食计划，孕期饮食以少食多餐，少糖盐、少芡汁、少煎炸为主，配合适当运动，稳定血糖和体重。

本港衞生署亦提醒，若在怀孕期体重增加过多，除了有机会引发妊娠糖尿病，更容易导致妊娠高血压，分娩困难、须剖腹生产、产后难以回复原来体重等健康问题。若持续过重，亦可能增患上糖尿病、血压高、心脏病等风险。因此建议孕妇在怀孕期间需要饮食均衡、保持适量身体活动，维持体重适当增长：初期3个月体重增加较少，约0.5-2.0kg；从第4个月开始，每星期平均增加约0.4-0.5kg为之理想。

资料来源：《红星新闻》

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