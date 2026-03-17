24岁女研究生患大肠癌晚期 曾边备考边照顾患乳癌母 慨叹：人生的路不白走会坚持下去

十年寒窗苦读，考上研究生本应是人生新开始。内地一名24岁女生为照顾患上乳癌的母亲，曾边苦读边奔波，成功考获研究生。岂料，喜悦仅维持短短3个月，她亦确诊患上大肠癌晚期，与母亲一同在医院抗癌。面对命运的双重打击，她未有言弃，更坚强表示：「人生的路都不会白走，我会继续坚持走下去。」

24岁女研究生患大肠癌晚期 曾边备考边照顾患乳癌母

据内媒《红星新闻》报道，来自云南的24岁李雅平，在抖音平台分享她和母亲的抗癌经历。2020年，她以文科560多分的成绩超过一本线，考入云南师范大学越南语专业。本科四年，她成绩在班上名列前茅，不仅获评「校级优秀大学生」「德育标兵」等荣誉，也顺利通过越南语专业八级考试，同时积极参与各类志愿公益活动。她一心盼著毕业后努力工作，让父母过更好的日子。

大四时，李雅平首次投考研究生但告失利。尽管当时已觅得工作，她仍心有不甘，最终决定放弃工作，返回学校攻读第二学位，为第二次投考研究生全力备战。她原以为日子会渐入佳境，但现实却给了她沉重一击。2024年10月，其母亲被确诊为乳癌晚期，癌细胞已扩散至全身。李雅平悲痛地表示：「妈妈平时舍不得花钱，身体不舒服就一直硬撑，不肯去检查，等到确诊时，已错过了最佳治疗时机。」但她坚信，「只要带妈妈积极治疗，没有甚么是过不去的坎。」化疗后，母亲的身体急剧消瘦，外貌也苍老许多，令她心痛不已。那段时间，她一边坚持学业，一边悉心照料母亲，同时兼任家教帮补家计，竭力减轻家庭负担。

2025年4月，李雅平成功考上云南大学越南语笔译专业的硕士研究生，然而这份喜悦仅仅持续了三个月。同年7月，她因反复腹泻、便血，到医院接受肠镜检查，被医生告知可能患上大肠癌。李雅平忆述：「当时，心里糟透了，好不容易熬出头，又挨了一记闷棍。」她坦言，当时病理结果尚未出炉，她看著录取通知书，却怎么也高兴不起来，回想考研期间的日日夜夜，忍不住在病房中落泪。

腹泻便血1年以为是痔疮 患癌后曾历13次化疗

起初，她还心存一丝侥幸，心想「如果是早期，大不了切除病灶就好」，可惜病情比她预想的更为严重，最终确诊为大肠癌晚期。网民的留言，成为了她支撑下去的动力：「你一定要坚持，不然之前读书的那些日日夜夜，都毫无意义了。」这句话，她一直铭记在心。得悉女儿的病情后，其父亲当场落泪，却又强装镇定，本想向病重的妻子隐瞒实情，但最终由小姨将真相告知李雅平的母亲。如今，母女二人同在云南省肿瘤医院接受化疗。李雅平早前已在中山大学肿瘤医院完成手术，后续返回云南继续化疗。为了照顾母女，父亲一边在医院附近打散工，一边在医院里奔波照料。

目前，她已完成第13次化疗，接下来尚要进行覆诊，她表示：「若覆诊情况稳定，就能转为药物维持治疗，不用再做化疗。」李雅平坦言，自己的病情早有征兆。早于2023年，她便经常腹泻，后来更出现便血，起初以为只是痔疮，自行买药服用后便没有到医院作进一步检查。她认为，自己患病除了饮食不规律、偏食外，更多是情绪和压力的影响：「我是内耗型性格，开心的时间少，加上妈妈生病、考研的双重压力，免疫系统功能也随之下降了。」

自患病以来，她与母亲的治疗费用已高达数十万元人民币，家庭亦因此欠下不少外债。治疗期间，母女俩曾在众筹平台发起求助，不少善心人士伸出援手，为她们捐赠了数万元。李雅平的父亲在接受记者访问时说：「就算再难，也要扛下去。我是丈夫，是父亲，是这个家的顶梁柱。」治疗期间，化疗的痛苦与家庭的困境曾让她萌生放弃的念头，可一想到父亲佝偻的背影和母亲强忍病痛的模样，她便咬紧牙关坚持：「如果放弃了，太对不起他们了。」

盼望早日重返校园 慨叹人生的路不白走会坚持下去

即使前路满布荆棘，李雅平的心中仍燃点著希望。她记著余秀华说过的一句话：「阳光好的时候，会感觉还可以活很久，甚至可以活出喜悦。」她期盼著属于自己的那束阳光，期盼在今年9月能走进云南大学的校园继续学业，更期盼母亲能早日康复，一家人重回往日平淡而温暖的生活。她说：「人生的路都不会白走，我会继续坚持走下去。」

大肠癌12征兆较常见 易疲倦头晕要留意

据香港癌症资料统计中心资料显示，大肠癌是本港第3大常见癌症，同时亦是本港第2大致命癌症，本港在2022年已录得5190宗大肠癌新症及2270宗死亡个案。早期的大肠癌或全无症状，较常见的征状如下：

大便带血、或呈黑色、带黏液，或直肠出血

排便习惯突变（持续便秘或腹泻）

粪便形状改变（幼条状）

大便后仍有便意

无故体重下降

下腹不适（腹部发胀或肠绞痛）

手脚冰冷

疲倦

心跳加速

气喘

面色苍白

头晕

甚么人易患大肠癌？

癌症网上资源中心亦列出大肠癌的常见风险因素，不良饮食习惯和曾患有某些肠病的人，患大肠癌的机率更高：

饮食纤维含量不足 进食大量红肉和加工肉 缺乏体能活动、肥胖 饮酒和吸烟 带有遗传性的肠病，例如「家族性大肠腺瘜肉病」或「连氏综合症」 大肠长期发炎，例如「溃疡性结肠炎」 过往有大肠瘜肉 直系亲属有大肠癌家族史

资料来源：《红星新闻》、抖音：越语小诗玛（云南李雅平）

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