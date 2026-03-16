43岁林依晨自曝曾做脑部手术 因自我要求过高压垮健康 醒来满嘴血水：只恐惧失去生命

43岁台湾女星林依晨因为演活偶像剧《恶作剧之吻》傻气直率的女主角袁湘琴而人气爆红。后来多部电视剧作品如《我可能不会爱你》、《射雕英雄传》等都是脍炙人口的经典。一向对自己要求严格的她，近日揭露自己在多年前因为长期压力，大脑长了一个囊肿，几乎因此影响视力和行动能力，须要接受脑部手术。自从大病一场，她便将工作量大减，学会照顾自己身心。

43岁林依晨自曝曾做脑部手术 因自我要求过高压垮健康

林依晨近日在一个Podcast节目上提到，自己从十多岁出道拍戏，年轻时几乎将所有精力放在事业及学业上，跟家人相处时间很少，有时甚至连自己的感受也会忽略，「出于对自我的鞭策及要求，因为我不是本科出身，我必需更努力去达到业界的标准甚至要超越那个标准，所以给自己很大压力，然后又熬夜拍戏，有点是身心上的压力，我以为自己会挨得过、撑得起来，原来是累积到某一个程度就会爆发。」

摘取囊肿手术醒来满嘴血水：只恐惧失去生命

她的身体不堪长期压力和熬夜的伤害，健康状况终于在2009年响起红灯，在大脑脑下垂体长了一个囊肿，使她发现自己离死亡其实很近。「照CT的时候，看到是有点大，但不肯定是肿瘤，如果它继续长大，会破迫到视神经，它会影响到我的视力，最后没有办法正常行动等等，所以必需动手术把它取出来。」内窥镜手术结束后，她第一时间感受到的是满嘴的血水。「因为耳鼻口是相通，做手术的血水就流到了嘴唇，所以满嘴的血腥味。」

这次生死关头，让她对生命有了不一样的感悟，坦言自己变得脆弱，情绪容易高低起伏，身体健康和心理都用了好几个月才恢复过来。她在病床上反思自己的人生，「如果我现在走我会不会后悔？我说会，我还有很多事情还未尝试。」

对于能够重回演艺工作，她觉得非常感恩和高兴。即使不减对自己的高要求，但她学会了调整脚步，「我调整强度及频率，我真的想一直做下去。」此后，她大量减少工作，并会时刻观察身心状态。在生活安排上，她希望更加平衡，给自己多一点时间去真正地体验世界。被问到当时内心是否有恐惧，她坦言只恐惧失去生命。相较起来，失去工作机会或者过去的事业成就都只是其次。

甚么是脑囊肿？

根据香港港安医院资料，脑囊肿属于良性脑肿瘤的一种。但即使是良性，只要增大至一定体积，都会压迫脑组织，令脑压升高。因应囊肿或肿瘤生长在大脑的不同位置，可能产生不同的病征：

头痛频繁、严重

平衡力差、行走困难

癫痫

不明原因的恶心呕吐

视力模糊、复视（看到双重影像）等视力问题，甚至丧失视力

听力障碍

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