52岁抗癌女斗士逝世 捐眼角膜点亮2人生命 最后遗愿：替我继续看世界

内地一位52岁的女子曾两度患癌，与癌症顽强搏斗14年后，不幸逝世。她生前选择将光明作为最后的礼物，捐出一双眼角膜，并留下温柔遗愿：「请替我继续看世界」。这份大爱，最终成功点亮了两位陌生人的生命。

52岁女子两度患癌 14年乐观抗癌

据内媒《极目新闻》报道，况碧霞毕业后踏入社会打拼，在90年代初赴珠海务工，其后扎根武汉，过着安稳平凡的日常生活。然而命运的考验悄然降临，2012年她不幸罹患癌症，从此展开与病痛的漫长抗争。从首次患癌至今的14年间，她始终保持乐观心态，从不怨天尤人。闲暇时她会打八段锦，在阳台侍弄花草，聆听音乐，偶尔亦关注时事动态。

捐眼角膜点亮2人生命 最后遗愿：替我继续看世界

随着病情日渐加重，况碧霞从容坚定地作出捐献决定，2025年10月底在武汉市红十字会完成捐献志愿者登记。她的选择获得家人理解：「作为家人，我们尊重并支持她的个人选择。」家人话语中，既有失去至亲的不舍，更有对她这份大爱情怀的骄傲与敬佩。

历经两次癌症磨难，况碧霞深深体会患者的艰辛与生命的可贵，亦悄悄埋下身故后捐赠眼角膜的心愿：「去帮有需要的人重见光明，也替我继续看看这辽阔世界。」

2026年2月28日凌晨，况碧霞因肺癌不幸离世。悲痛之余，家人第一时间通知武汉市红十字会工作人员，协助她完成生前心愿。经专业评估，况碧霞的眼角膜符合临床移植条件，可帮助至少两名角膜盲症患者重见光明。近日，武汉爱尔眼科汉口医院先后为一名角膜内皮失代偿患者及一名角膜溃疡患者成功实施角膜移植手术。这份重获光明的珍贵馈赠，正源自52岁的况碧霞。

肺癌6大征兆 久咳体重跌要小心

肺癌为本港头号致命癌症。根据医管局资料，肺癌是一种恶性肿瘤，常见于下呼吸道系统，包括支气管和细支气管的表皮细胞等部位产生。高达90%的肺癌病例与吸烟有关。另外，长期缺乏进食新鲜蔬菜、水果和含丰富维他命A的食物，或者长期吸入厨房油烟等因素，也会增加致癌风险。

肺癌常见征兆：

身体时常感到疲倦

食欲不振、体重下降

持续咳嗽

气喘

痰中带血

胸口疼痛：咳嗽或深呼吸时，胸口隐隐作痛或突然剧痛

癌细胞扩散后出现的征状：

颈部淋巴核肿胀

颈、面、手均呈肿胀

腹胀

骨痛

头痛

局部脑痫或半身不遂

资料来源：健康好生活、医管局

