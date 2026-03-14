102岁婆婆眼神锐利仍爱缝补袜子/纳鞋底 公开长寿活力秘诀 每日必喝1种饮品

不少人年纪渐长，便要面对老花、手震等问题，连穿针引线都感吃力。在浙江台州一位102岁的婆婆，不但身体硬朗，眼神更依然锐利，至今仍能自己缝补袜子、纳鞋底。到底她有何长寿秘诀？

102岁婆婆眼神锐利仍爱缝补袜子/纳鞋底 公开长寿活力秘诀

根据《台州晚报》报道，102岁的金宝领婆婆是台州黄岩区院桥镇梁湖桥村知名的长寿之星。尽管听力不佳、关节有些僵硬，日常走动需要搀扶，但她精神饱满，身体硬朗。在家人的记忆中，除了数年前因感冒吊盐水外，这位百岁老人已有50余年没进过医院大门。金婆婆近日更向媒体分享了她的4大长寿习惯：

1.早睡晚起

金婆婆的作息堪称「养生范本」，每天早上9时多自然醒，自行梳洗后便坐在院子晒太阳；晚上7时准时上床睡觉。最特别的是，她每日中午还会补上一至两小时午觉。儿子胡华梅透露，母亲一天合共睡15小时，充足的睡眠让她精神焕发。

2.爱喝酒吃肉

金婆婆虽然起床较晚，但她一日三餐从不马虎，早餐必食肉包、肉馅水饺或云吞，午餐和晚餐则轮流吃面或饭，每顿饭都盛满一个中型饭碗。金婆婆对肉类尤其钟爱，每顿必吃两三块猪脚，一天能吃下半斤；猪肉、鱼肉更是餐桌上的常客，几乎餐餐无肉不欢。

除了正餐，金婆婆还爱吃小蛋糕、小面包当零食，红糖、红枣泡水喝，每日更要吃三个橙子和两只鸡蛋。孙女胡美君笑言：「我奶奶消化特别好，连粽子都能吃一个半！糯米团、粽子这些难消化的食物，她吃起来毫无压力。」不过，金婆婆有个小挑剔，不爱吃菜，无论是新鲜青菜还是咸菜，都会被她挑出来剩在碗里。

这位百岁人瑞还是个「资深酒友」，家人透露，她年轻时就爱喝酒，现在每天风雨不改要喝，有时能喝上小半斤，年轻时酒量更佳。她的酒坛里浸泡著红枣、桂圆、荔枝、杨梅等制成的黄酒，她形容这是「果子酒养人，越喝越有味」。

3.爱缝补袜子/纳鞋底

虽然耳背，听不清别人说话；腿部关节不太灵活，走路需要辅助。但她的眼神依然锐利，双手灵活有力，穿针引线难不倒她。家人骄傲地说，她有时候还会自己缝补袜子、纳鞋底，手非常稳，纳草鞋、草帽的手艺更是一绝。

4.豁达大度

谈及长寿秘诀，家人总结为「能吃能睡、豁达大度」。儿子胡华梅说，母亲一辈子没跟人红过脸，遇到烦心事转头就忘。她只是个普通的农村家庭妇女，年轻时操持家务，年老时带大孙辈，如今最大的心愿就是一家人和和美美。

资料来源：《台州晚报》

延伸阅读：83岁保健博士教长寿秘笈 每日必做手指操+舌头操 活化大脑防失智

---

相关文章：

百岁老人长寿饮食大公开！研究证常吃蛋白质死亡风险降25% 吃甚么更可降血压？

专家教每周必做3招长寿运动 刷牙时动一动脚 训练平衡抗衰老

82岁婆婆公开饮食秘诀 每日必喝1款长寿养生汤 加1种食材更护心脏

100岁婆婆精力充沛坚持举重 公开4大长寿秘诀 最爱吃5种甜食