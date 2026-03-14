Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

102岁婆婆眼神锐利仍爱缝补袜子/纳鞋底 公开长寿活力秘诀 每日必喝1种饮品

保健养生
更新时间：09:43 2026-03-14 HKT
发布时间：09:43 2026-03-14 HKT

不少人年纪渐长，便要面对老花、手震等问题，连穿针引线都感吃力。在浙江台州一位102岁的婆婆，不但身体硬朗，眼神更依然锐利，至今仍能自己缝补袜子、纳鞋底。到底她有何长寿秘诀？

102岁婆婆眼神锐利仍爱缝补袜子/纳鞋底 公开长寿活力秘诀

根据《台州晚报》报道，102岁的金宝领婆婆是台州黄岩区院桥镇梁湖桥村知名的长寿之星。尽管听力不佳、关节有些僵硬，日常走动需要搀扶，但她精神饱满，身体硬朗。在家人的记忆中，除了数年前因感冒吊盐水外，这位百岁老人已有50余年没进过医院大门。金婆婆近日更向媒体分享了她的4大长寿习惯：

1.早睡晚起

金婆婆的作息堪称「养生范本」，每天早上9时多自然醒，自行梳洗后便坐在院子晒太阳；晚上7时准时上床睡觉。最特别的是，她每日中午还会补上一至两小时午觉。儿子胡华梅透露，母亲一天合共睡15小时，充足的睡眠让她精神焕发。

2.爱喝酒吃肉

金婆婆虽然起床较晚，但她一日三餐从不马虎，早餐必食肉包、肉馅水饺或云吞，午餐和晚餐则轮流吃面或饭，每顿饭都盛满一个中型饭碗。金婆婆对肉类尤其钟爱，每顿必吃两三块猪脚，一天能吃下半斤；猪肉、鱼肉更是餐桌上的常客，几乎餐餐无肉不欢。

除了正餐，金婆婆还爱吃小蛋糕、小面包当零食，红糖、红枣泡水喝，每日更要吃三个橙子和两只鸡蛋。孙女胡美君笑言：「我奶奶消化特别好，连粽子都能吃一个半！糯米团、粽子这些难消化的食物，她吃起来毫无压力。」不过，金婆婆有个小挑剔，不爱吃菜，无论是新鲜青菜还是咸菜，都会被她挑出来剩在碗里。

这位百岁人瑞还是个「资深酒友」，家人透露，她年轻时就爱喝酒，现在每天风雨不改要喝，有时能喝上小半斤，年轻时酒量更佳。她的酒坛里浸泡著红枣、桂圆、荔枝、杨梅等制成的黄酒，她形容这是「果子酒养人，越喝越有味」。

3.爱缝补袜子/纳鞋底

虽然耳背，听不清别人说话；腿部关节不太灵活，走路需要辅助。但她的眼神依然锐利，双手灵活有力，穿针引线难不倒她。家人骄傲地说，她有时候还会自己缝补袜子、纳鞋底，手非常稳，纳草鞋、草帽的手艺更是一绝。

4.豁达大度

谈及长寿秘诀，家人总结为「能吃能睡、豁达大度」。儿子胡华梅说，母亲一辈子没跟人红过脸，遇到烦心事转头就忘。她只是个普通的农村家庭妇女，年轻时操持家务，年老时带大孙辈，如今最大的心愿就是一家人和和美美。

资料来源：《台州晚报》

延伸阅读：83岁保健博士教长寿秘笈 每日必做手指操+舌头操 活化大脑防失智

---

相关文章：

百岁老人长寿饮食大公开！研究证常吃蛋白质死亡风险降25% 吃甚么更可降血压？

专家教每周必做3招长寿运动 刷牙时动一动脚 训练平衡抗衰老

82岁婆婆公开饮食秘诀 每日必喝1款长寿养生汤 加1种食材更护心脏

100岁婆婆精力充沛坚持举重 公开4大长寿秘诀 最爱吃5种甜食

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
郑少秋疑因丧女神隐3年  珍贵影片流出需搀扶瘦如纸板人  粉丝心酸：边看边落泪
郑少秋疑因丧女神隐3年  珍贵影片流出需搀扶瘦如纸板人  粉丝心酸：边看边落泪
影视圈
19小时前
星岛申诉王 | 港妈为癌末丈夫众筹被揭全身名牌 妈妈群组呻后悔捐钱：个心有条刺
申诉热话
15小时前
伊朗局势｜伊朗最高领袖穆杰塔巴发表首份声明 区内所有美军基地应关闭否则将受袭击｜持续更新
01:25
伊朗局势｜美军加油机伊拉克坠毁酿6死 特朗普：下周猛烈空袭伊朗｜持续更新
即时国际
1小时前
前AV女优滨崎真绪移居香港！下月领取身份证做元朗街坊有原因 转做一行业于夜场返工
前AV女优滨崎真绪移居香港！下月领取身份证做元朗街坊有原因 转做一行业于夜场返工
影视圈
14小时前
抗癌中学阿Sir众筹被揭生活奢华求新手机？张继聪竟受牵连 Coffee曾捐钱：估唔到件事发酵到咁
抗癌中学阿Sir众筹被揭生活奢华求新手机？张继聪竟受牵连 Coffee曾捐钱：估唔到件事发酵到咁
影视圈
15小时前
港漂落地投200万中环开店创业 宁弃投行百万年薪 赴巴黎米芝莲学艺圆梦 「若失败就当交学费」
港漂落地投200万中环开店创业 宁弃投行百万年薪 赴巴黎米芝莲学艺圆梦 「若失败就当交学费」
商业创科
4小时前
已故电影大亨邹文怀私生子成就非凡 拒靠父荫创立医疗王国 因一人关系疏离：绝对冇含恨40年
已故电影大亨邹文怀私生子成就非凡 拒靠父荫创立医疗王国 因一人关系疏离：绝对冇含恨40年
影视圈
17小时前
聋哑女陈美华(左)争公屋业权获判胜诉拥38%业权，女保安萧荣娟须为非法驱逐象征式赔偿2百元兼付讼费。
02:17
聋哑女陈美华争公屋业权胜诉 获判拥38%业权 女保安须为非法驱逐象征式赔偿2百元兼付讼费
社会
17小时前
黄泽锋老婆首认「无缝接轨」 前夫离婚前不知第三者真身 陈丽丽：我觉得问题出现咗，愈嚟愈差
黄泽锋老婆首认「无缝接轨」 前夫离婚前不知第三者真身 陈丽丽：我觉得问题出现咗，愈嚟愈差
影视圈
23小时前
五索泪崩谈关系悬殊「破坏人哋家庭」 富豪马清铿首度公开撑场 婚外情越来越高调
五索泪崩谈关系悬殊「破坏人哋家庭」 富豪马清铿首度公开撑场 婚外情越来越高调
影视圈
15小时前