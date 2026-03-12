30岁千万网红患淋巴癌 曾出现连续咳嗽2个月 发文叹：做妈妈后从没这么怕死过

内地一名年仅30岁、拥有逾千万粉丝的网红妈妈，早前因连续咳嗽超过2个月，起初不以为意，最终却惊揭患上淋巴癌。事业家庭两得意的她，这次患病她更发文叹道：「当了妈妈后，从没这么怕死过 」。

30岁千万网红患淋巴癌 曾出现连续咳嗽2个月

在抖音平台坐拥近1220万粉丝的内地人气网红「一栗小莎子」，早年凭借「蓝色战衣」舞蹈影片爆红，更在2024年升格当妈妈。2025年末，她曾在微博发文透露，已持续咳嗽超过两个月，情况时好时坏，更一度咳至肋骨疼痛。初期她曾尝试针灸、中药等中医疗法，希望能纾缓痛感，但效果始终有限。2026年1月31日她在抖音平台发影片指，元旦期间，因咳嗽她不得不前往医院求诊。经电脑扫描（CT）检查后，医生发现其肺部有阴影，腋下淋巴结亦比去年10月检查时明显肿大。急症室医生随即安排血液科医生会诊，并强烈建议她进行全身检查。经过一连串的检查，最终病理报告确认她患上经典型霍奇金淋巴瘤结节硬化型第三期，并已完成首次化疗。

发文叹做妈妈后从没这么怕死过

她谈到刚开始出现问题的时候，一度抗拒去医院，并表示「第一，觉得自己还挺年轻的；第二，也没觉得自己有多大问题，扛过去就可以了。」直言没想到情况会如此严重，并提醒大家别熬夜，多注意身体。作为一位孩子未满两岁的母亲，这场突如其来的重病，也让她坦承：「当了妈妈后，从没这么怕死过。」

化疗掉发微笑剪下第一刀：我要定义自己的样子

确诊后，「一栗小莎子」在社交平台上以「打怪升级」来形容自己的抗癌之路，尽显乐观。不过，化疗的副作用很快便出现。医生告知她脱发是常见反应，但每个人的程度和速度都不同。面对未知，她决定掌握主导权。在2月7日发布的影片中，她亲手剪下自己的第一刀长发，全程微笑著解释：「与其等到头发一把把掉光，不如自己先动手。」她小心翼翼地将剪下的长发收好，计划将来制成假发使用，并坚强地说：「头发还会长，就像生命一样生生不息。所以我不害怕，因为只有我能够定义我自己的样子。」

淋巴癌7大症状 3部位肿胀要留意

根据本港医管局资料，人类身体布满了淋巴管及淋巴腺所组成的网络，让淋巴细胞循环至身体各个器官和组织，发挥抵抗细菌感染的功能。可是当淋巴细胞发生恶性病变时，淋巴细胞便会不断增生和结集在淋巴腺内，形成肿瘤，并且蔓延至骨髓、脾、肝脏和其他器官。这种原发于淋巴系统的癌病，就是「淋巴瘤」。不论是霍奇金氏淋巴瘤或非霍奇金氏淋巴瘤，一般淋巴瘤都会出现以下常见征状：

淋巴癌常见症状：

一个或多个淋巴腺肿胀，没有痛感，多发生在颈部，其次为腋下、腹股沟，然后逐渐扩散至其他部位的淋巴腺、骨髓和其他器官 不明原因发热 夜间大量出汗 食欲不振 消瘦、疲倦 皮肤持续瘙痒

倘若癌细胞经已扩散至骨髓，并且损害造血系统时，患者便会出现贫血、瘀肿及细菌感染等现象。可是，这些征状亦可以出现于其他疾病，未必与淋巴瘤有关。所以当发现以上种种征状持续出现的时候，患者应当及早求医诊治。

淋巴癌病情分4大阶段

根据香港防癌会资料，淋巴癌（淋巴瘤）病情一般可分为4个阶段，不同阶段的特征如下：

第1期：单一个淋巴腺部位患上肿瘤或单一个淋巴结外器官患上淋巴肿瘤（IE期）。

第2期：在同侧的横隔肌以上或以下的两组或以上淋巴腺部位患上肿瘤。

第3期：横隔肌以上和以下同时两组或以上的淋巴腺部位患上肿瘤。

第4期：一个或多个淋巴腺外的器官（例如：肝脏、中枢神经系统和骨髓）被肿瘤侵犯。

各期还按有或没有特定的症状而分为A或B。无症状者为A，有以下症状者为B：体重减轻超过10%以上，经常发热38ºC以上；经常出汗。

