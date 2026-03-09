45岁妈妈长期打避孕针 脑中长了4个脑瘤几乎失明 解构避孕针种类/副作用

一般比较常听到关于女性避孕药、避孕针的副作用，不外乎骨质疏松、体重增加等，但有些罕见却严重的副作用，很可能大家都不太了解。英国一位妈妈在生育了两个孩子后就开始使用避孕针，持续打了21年。直到去年因为耳朵接连出现疼痛和脉搏跳动声的异常状况而求医，却被告知在她脑中发现4颗「脑膜瘤」。产生肿瘤的原因，正是与她长久以来认为非常安全的避孕针有关，令她觉得难以接受。

45岁妈妈长期打避孕针 脑中长了4个脑瘤几乎失明

根据英媒《Mirror》报道，英国柴郡一名45岁的教学助理凯莉·夏普斯（Kerry Sharples）起初因为感觉左耳疼痛去接受检查，但没有发现问题，以为只是普通病毒感染并没有深究。后来几个月，她的右耳开始出现像是脉搏跳动般的声音，察觉不妥的她在例行身体检查时向医生提及此事。经过深入的血液检查与MRI扫描，结果显示她的脑中有4颗良性肿瘤，其中最大的一颗位于右眼后方，直径达3.5cm。

医生告知凯莉，她的脑瘤可能与她21年来长期注射的「醋酸甲羟孕酮」避孕针有关，并建议她停止注射。她感到非常不可置信和「不公平」，认为自己一直以来从未被充分告知这种严重副作用的风险，只被提醒过可能会骨质疏松。而这在她身上没有出现，因此注射了这么多年都没有更换药物。「我本来会一直打下去，谁知道会发生这样的问题呢！」根据2024年英国药品和健康产品管理局（MHRA）发布的报告指，长期且高剂量地使用甲羟孕酮（黄体激素类）会使患脑膜瘤的风险轻微增加，但报告强调是「较为罕见」的副作用。

她忆述指，虽然最近也出现了记性变差、间中手发抖的症状，但总以为是更年期前期的症状。除了促使她去检查的的耳痛和耳内的脉搏声之外，她并没有其他明显的症状。如果自己当时没有警觉到要去做检查，很可能会丧命或者失明。她懊悔地说：「我后悔打了这些针……我现在宁愿一直忍受经期，也不愿得到这4颗脑瘤。」并坦言，直到现在仍不知道自己是否已经完全接受了这件事。「我是一个很坚强、勇往直前的人，但这件事不时都会令我很难受。」

得知诊断后，凯莉立即取消了之后的预约，「如果我继续注射，肿瘤会不断生长。我希望停药后它们会缩小或不再生长。」她正在等待下一次的检查，以确定肿瘤是否进一步增大。

凯莉表示：「我当时太天真，没有去深入了解，只是理所当然地认为这是从医生那里得到的，所以应该没问题。」她强调，自己分享故事的目的并非在制造恐慌，而是希望提高公众意识，在大家做出影响健康的决定时更加谨慎。她透过自身经历，告诫所有女性，女性在选择任何节育方式前，不要完全依赖他人建议，自己应该要评估清楚所有潜在风险。即使某些副作用很罕见，长期使用也可能累积风险，不应忽视。

避孕针分哪些种类？长期使用可能出现甚么副作用？

根据香港家庭计划指导会资料，避孕注射针可分为单一及混合荷尔蒙两种。其中，单一荷尔蒙避孕针常见为「醋酸甲羟孕酮」，每次注射的有效期为3个月；至于混合荷尔蒙避孕针主要含雌激素和黄体酮两种人造荷尔蒙，有效期较短约为1个月。

单一荷尔蒙避孕针：情绪低落、性欲减退、头痛、恶心、暗疮、乳房触痛、经期紊乱甚至停经、体重增加。停止注射后，生育能力或需时1年才能恢复。正在或最近使用都会令增加患上乳癌的相对风险，但绝对风险仍相当低。长期使用两年以上的妇女，也会有骨质流失的情况。

混合荷尔蒙避孕针：短暂出现恶心、头晕、头痛、乳房胀痛、水肿及情绪转变，症状一般会于数周后消失。最近和正在使用会导致患乳癌的风险略有增加，但在停止使用后，风险将逐渐降低，并在停止使用10年后回复至与非使用者相约。至于HPV病毒感染如果同时使用混合荷尔蒙，子宫颈癌病发率也有轻微增加。

甚么是脑膜瘤？患脑瘤可能出现甚么病征？

根据香港神经肿瘤学会资料，脑肿瘤是由头颅内的细胞不正常生长引起，初步可分为「良性」或「恶性」，脑膜瘤是常见的良性脑肿瘤的一种。90%的脑膜瘤都是良性，良性瘤的生长较慢，1年生长2至3mm。大部分脑膜瘤的体积都很小，不会导致头痛或头晕，亦不需要动手术，只有体积较大或有对应征状才要做手术切除。本港每年新增的脑肿瘤病例约有1000宗，平均每10万人约有15人患病。

脑肿瘤12大症状

局部/全身脑痫

耳鸣、晕眩、失聪

头痛、呕吐

内分泌失调

意识偏差或模糊、性格转变 、记忆衰退

上/下肢不灵活、 感觉迟缓麻痺

半身轻瘫、 肢体不自主地震颤

面部肌肉麻痺、疼痛

吞咽困难

语音不清、说话困难

视力减退、叠影/视野不清

大小便失禁

