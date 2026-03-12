83岁保健博士教长寿秘笈 每日必做手指操+舌头操 活化大脑防失智

年纪大、机器坏？其实未必！有长寿专家分享，只要在日常生活中融入小习惯，就能助大脑防衰老，预防失智。从每日晨间散步，到「高速手指操」、「舌头操」、去超市也要化妆打扮等等，都是保持脑部年轻的秘诀。

大脑老化速度取决于日常习惯

日媒《介护ポストセブン》报道，83岁的佛罗里达大学运动科学研究所前客座教授、保健学博士石田良惠指出，随著年龄增长、大脑功能会衰退，然而老化的速度因人而异。石田博士分享，「我每天都会有意识地做一些对大脑有益的事情」，包括以下长寿习惯：

长寿习惯｜1. 煮饭=帮大脑做体操

擅长烹饪的人或许觉得做菜驾轻就熟，但看著冰箱里的食材思考能煮什么、如何搭配，其实非常费脑力。石田博士刻意挑选当季或特价食材，再从中构思菜单，「一个人生活，食材容易有剩余，所以我常会做一些常备菜。想办法变化吃法，让它们不腻又美味——这些思考过程，就是小小的头脑体操。」

长寿习惯｜2. 灵敏度练习——手指操+舌头操

除了大脑训练，石田博士每天针对进行两种「灵敏度」练习。高龄人士一旦跌倒，容易因而减少活动，或因害怕跌倒而不敢出门，终导致脑功能衰退；灵敏度下降，是因为大脑中的运动区变弱、无法快速反应，对突发状况的应对也会变迟钝。

高速手指操

每日必做的训练之一，是透过快速活动手指而刺激大脑，指尖集中了大量神经，有意识地活动它们能活化大脑运动区。而且要一根一根地、分别活动每根手指，不能只是单纯握拳张开。步骤如下：

手肘微弯，掌心朝向自己 双手同时按顺序（拇指→食指→中指→无名指→小指）向内握拳、再张开 10秒内重复此动作 再按相反顺序（小指→无名指→中指→食指→拇指）重复10秒

舌头操

舌头肌肉一旦衰退，说话含糊不清，更可能影响吞咽功能，增加误咽风险。「舌头操」可以锻炼舌头、预防误咽；更能锻炼脸部肌肉，预防和改善脸部松弛。步骤如下：

闭上嘴巴，用舌头沿著牙龈外侧绕圈 顺时针绕5圈，再逆时针绕5圈 重复2至3次

长寿习惯｜3. 去超市也要打扮自己

很多人落街买点东西时会穿得很随意，冈山大学的研究指出，打扮自己对大脑有正面影响，甚至发展出「化妆疗法」来改善失智症患者的情绪症状。石田博士指自己即使只是去超市，也坚持简单化妆，并精心挑选服装。

值得注意的是，失智症初期症状之一就是「不再注重仪容」，这与掌管干劲和情绪控制的大脑前额叶功能失调有关。透过打扮让心情愉悦，能有效活络前额叶。

长寿习惯｜4. 与新朋友交流

与人交谈同样是防失智的关键。一项追踪2,249名高龄女性的研究发现，频繁与家人或朋友交谈者，失智症发病率明显低于较少交流者。石田博士建议：「先试著聊聊看，聊了之后，往往会听到意想不到的有趣故事，学到以前不知道的事情。」更有机会不知不觉地和对方熟络，多接触新的人，为大脑带来全新的刺激。

资料来源：《介护ポストセブン》

