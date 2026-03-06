62岁李连杰回应「换血回春」 自揭患甲状腺亢进变苍老 ：没有人不会死

近年饱受健康传闻困扰的武打巨星李连杰，日前参与心灵讲座，幽默回应网上各种关于他「回春」的荒诞阴谋论。62岁的他气色红润，状态良好，与早前老态毕露的模样明显不同。他澄清指，自己在2013年曾确诊甲状腺功能亢进，才一度显得苍老憔悴。面对生死他直言从不担心死亡，相反认为没有目标、拖著老去身体的「长寿」是一种折磨。

李连杰首度回应「换血回春」揣测 自揭患甲状腺亢进变苍老

对于网上流传的各种「回春」阴谋论，李连杰逐一幽默澄清：「有人说我换心脏，我也没病为什么要换心脏？还有人说我喝小孩的血，那蛮残忍的，也有人说我养小鬼，我想说我养小鬼干嘛啊！」他更抵死地反问：「还说我吃小孩。怎么吃？清炖还是红烧？网路上真的甚么都有啊！」

他解释，所谓的「回春」，其实源于一场误会。自2013年确诊甲状腺功能亢进后，他曾因病一度显得苍老憔悴。去年8月，他因颈部出现良性肉瘤而入院动手术，当时在社交媒体上分享照片，自嘲「硬件出咗啲问题，返厂维修一下」。手术后，他染黑了头发，精神状态亦大有改善，没想到竟被网民过度解读为「回春」，并引发各种无根据的揣测，令他啼笑皆非。

看淡生死不渴望长寿

「不要以为我是功夫皇帝，我就不是人。」李连杰淡然回应，「我都要做手术，都会生病，都要定期检查，跟你没任何区别。」他看淡生死，最担心其实是「死不了」：「肉身死了，轮回又来一次，一直有无法了悟的困惑。」自己大病一场，女儿也饱受抑郁症折磨，李连杰趁机对太太表达感谢，在这段艰难的日子，有她一直以自己的方式在支持家庭，从不张扬。

李连杰坦言，演员身分给他的压力大于开心，目前已经没有想追求的梦想，但愿意为传承功夫电影出一分力。对如今的他而言，活在当下，珍惜生命，以最真诚的态度走到最后，才是最重要的事。即使未来科技进步到可以让人类活到150岁，他也兴趣缺缺。「如果是现在60多岁的身体，那不用了，动不动就腰痛。」在他眼中，如果没有目标、没有方向，那样的「长寿」反而是一种折磨。

