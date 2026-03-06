长辈溺爱纵容偏食 3餐常食炸鸡杯面辣条 12岁男童腹痛揭大肠癌晚期

因为饮食模式的改变，大肠癌不再是年过50岁才需要担心的「老人病」，年轻化的趋势越来越严重。近日内地就发生了一宗非常令人惋惜的病例，一名12岁男童经常零食当正餐，加上长辈的溺爱纵容，丝毫不加阻止。后来因为腹痛难耐求医，检查结果却已是大肠癌晚期，让其家人后悔不已。

长辈纵容3餐常食炸鸡杯面辣条 12岁男童腹痛揭大肠癌晚期

综合内媒报道，河南郑州一名年仅12岁的男童，数月以来反复出现腹痛、腹泻、食欲不振、体重下降等症状。家人一直以为是普通肠胃炎，只自行购买成药让他服食。直到近日，男童症状加剧，更出现便血及剧烈腹痛，家人才惊觉事态严重，立即带他求医。

医生见男童身形异常瘦削，脸色苍白，更须要家人搀扶，连忙进行检查，发现竟已是癌症晚期，出现腹腔多处转移，伴有大量腹水，已错失最佳治疗时机，令家人悔恨不已。

原来该孩子自小由祖父母照顾，平日非常偏食，也不爱喝水。祖父母因为疼爱孙子，从不阻止他把零食当正餐吃、把汽水奶茶当水饮的习惯。甚至只要男童一哭闹，就会买零食给他，导致男童长期饮食不节制，以辣条、即食面、炸鸡等垃圾食物代替正餐，饮食高油高盐，也几乎从不吃蔬果，营养严重失衡，因此埋下了癌变的隐患。

主治医生表示，经常喝含糖饮品会持续破坏肠道菌群平衡，加上油炸食物和加工食物中的致癌物也会损害肠道黏膜。这种极端的饮食模式会令肠道处于慢性发炎状态，增加细胞异常增生的风险。儿童的肠道本来就比大人的更娇嫩，根本承受不住这日复一日的伤害，终酿成这次的悲剧。

35岁以下大肠癌患病人数激增1倍

去年曾有研究指出，全球35岁以下大肠癌患者暴增，年轻患者的病例从1990年近2.2万宗，上升至2019年的4.15万宗，30年间的增幅约1倍。当中性别比为61%男性、39%女性。研究人员指出，导致年轻人患癌的累素主要与不良饮食有关，例如钙质及牛奶摄取不足及肥胖问题。研究发现，平均每天饮用一杯240毫升的牛奶，可以将患大肠癌风险降低17%。另外，肥胖会导致胰岛素失调及免疫系统功能障碍，增加诱发大肠癌的风险。研究更发现，全球有近10%的大肠癌死亡个案与肥胖有关。

出现甚么征兆恐患大肠癌？

大肠癌是本港第大3常见癌症，根据癌症网上资源中心资料，早期的大肠癌或全无症状，但有一些较常见的征状与排便习惯改变有关。例如持续便秘或腹泻、大便后仍有便意；大便带血、呈黑色、带黏液或直肠出血；粪便呈幼条状。其他可能伴随的病征包括无故体重下降、腹胀、肠绞痛、手脚冰冷、疲倦、心跳加速、气喘、面色苍白、头晕等。

甚么人易患大肠癌？

中心提醒，健康生活模式与定期筛查，有助预防与提早发现大肠癌，以下5类人有较高风险罹患大肠癌。不健康的生活习惯：

饮食中的纤维含量不足、进食大量红肉和加工肉食、缺乏体能活动、肥胖、饮酒和吸烟。

带有遗传性的肠病，例如「家族性大肠腺瘜肉病」或「连氏综合症」。

大肠长期发炎，例如患有「溃疡性结肠炎」。

过往有大肠瘜肉。

有大肠癌家族史，尤其是直系亲属（即父母、兄弟姊妹或子女）。

延伸阅读：防大肠癌必吃8种食物 营养师教自测6大症状 常吃这小食大肠癌风险降24%

---

相关文章：

常吃4类食物易致大肠癌 喝1饮品风险增52% 医生解构成因/征兆/预防方法

大便变幼恐是大肠癌警号 医生教7招大便分类法 附筛查计划申请资格/参加方法

每早空肚喝这饮品易致癌！患大肠癌风险增89% 改喝3类饮品降风险

吃这10种高纤食物 防大肠癌最好！早餐必吃燕麦？营养师大推这种番薯！