《寻秦记》黄文标自揭患柏金逊症 出现手震/平衡力欠佳 乐观面对：生死有命

《寻秦记》中扮演「滕翼」的黄文标近日惊爆健康亮红灯，亲证患上柏金逊症初期，更出现手震、平衡力欠佳等症状。尽管如此，他仍豁达表示「生死有命」。

黄文标自揭患柏金逊症 出现手震/平衡力欠佳

63岁黄文标，昨日（4日）出席电影活动时接受传媒访问，指早前透过身体检查经初步诊断后，患上柏金逊症初期，现正试药及排期进行磁力共振（MRI）作进一步检查。他透露：「依家最大的影响是手震，喺度打紧拍子。」除了手震，黄文标亦指自己出现另外两大明显症状：「平衡力差咗、动作缓慢咗，主要系左边半边身，右手就冇乜事。」

坦言「孤家寡人」无负担 乐观面对：生死有命

尽管身体出现状况，但黄文标表现得相当豁达。他坦言自己「孤家寡人」，没有任何负担，因此心态上看得更开表示︰「生死有命。」事实上，早于今年已有网民在商场偶遇黄文标，并察觉到他行走时神态略显僵硬，左右手亦出现不协调的情况，当时已引起不少粉丝的关心。

拆解柏金逊症6大常见症状

根据本港衞生署资料，柏金逊病是长者较为常患上的一种神经系统疾病，平均病发年龄在60至70岁之间，可分为原发性和诱发性两类。惟大部分患病长者都是属于原发性的，真正原因还未有一致的结论，目前知道是由于脑内部分神经系统功能受损，引致一些称为多巴胺的神经传导物质减少。

诱发性的柏金逊病，则是由于药物（如长期服用一些止晕药）、脑部受创、脑炎、多次中风等因素引起。一般而言，柏金逊病常见症状包括：

震颤：初发时通常出现在一侧的上肢，继而影响其他肢体，最后可能影响全身的肌肉 动作缓慢：尤其在开始活动及转变方向时最为明显 关节活动显得如齿轮般僵硬 面部无表情 步履出现变化 语调出现变化

根据港安医疗资料，柏金逊症并非突发性疾病，病情会逐渐恶化。当病情转差至晚期时，病征会由身体的一边发展至两边，包括：

步行时，脚部不能提起、失去平衡力、容易跌倒

服药后也会出现不自主动作

药力失效时，完全失去活动能力

说话不清、吞咽困难

按患者的退化速度，由病情转差至失去活动能力，可快至5年，亦有可能长达10年或以上。柏金逊症虽然不会直接致命，但患者逐渐失去走路及吞咽能力。除了容易跌倒受伤外，更有可能因吞食呛喉而引致肺炎，对生命构成威胁。

柏金逊症可根治？如何改善病情？

衞生署指，现阶段暂未有任何根治原发性柏金逊症的有效方法，但以下4大方式有助改善柏金逊症患者的症状，减低病情对患者生活的影响：

1. 药物治疗

能帮助控制柏金逊病的病征，改善患者的活动能力和减轻震颤的情况。药物通常需要长期服用，切勿自行中止服用，否则可能会令病情反复。

2. 物理治疗

为患者评估活动功能和设计个人化复康运动计划，提供肌肉关节、姿势及步姿的锻炼；指导正确位置转移及助行器具使用技巧，增加患者活动能力，减低跌倒的机会。

3. 职业治疗

分析患者起居生活及实际家居环境所遇到的障碍，使用辅助器材及改善家居布置，减低患者的功能障碍，提高患者的自我照顾能力。

4. 心理辅导

患者容易有抑郁的情况，所以家人的支持和安慰很重要。此外，照顾者亦可能因过度的压力而感到沮丧。如有需要，应向专业人士寻求辅导。

资料来源：衞生署、港安医疗

