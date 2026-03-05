79岁刘江日夜劳碌曾挨到中风 被发哥一句说话激励与太太跑步养生：希望到离开时不用坐轮椅

资深演员刘江日前获香港演艺人协会颁发「杰出演艺大奖」，表扬他对于演艺界多年来的贡献。对此，刘江谦虚回应指「觉得自己未有资格。」但他从事演艺工作近50年，从京剧、武指，到参演电影电视剧，经典角色数之不尽，更成为网络迷因的主角，一早已是公认的好演员。戏外的他，曾经为了家庭劳碌而病倒，到晚年与太太携手跑向健康，面对人生的起起伏伏，他早就学会不担忧不执著，心态豁达。

79岁刘江获表扬演艺贡献 年轻时曾日夜劳碌挨到中风

年轻时为了养家，刘江几乎是日夜颠倒地工作，甚至过著好一段时间「日间拍剧、晚上配音赚外快」的日子。这样的高强度工作终让他在33岁那年付出了代价，在与家人出门时突发脑血管栓塞而中风。他忆述当时感觉如被电击，随后双脚肿胀、步履不稳，视线所及的颜色也变了调。幸得有途人伸手相助，及时帮忙截的士将他送院。躺在病榻上的他半身动弹不得，脑海满是对家人的担忧，更因此流下了男儿泪。于是，他凭著「一定要康复」的坚定信念，积极地进行物理治疗，最后如同奇迹般在短短9天内就康复出院。

爱上跑步养生与太太结伴跑向健康

经历中风，刘江不久后又重回奔波劳碌的演员工作。直至2015年，因血管钙化需进行通波仔手术，才再次唤醒他的健康意识。离开效力数十年的电视台后，他开始跑步养生，锻炼身体。他曾分享指，契机是某日和太太行山时偶遇周润发，被他劝告：「你和太太都70多岁，如果万一个要坐轮椅，边个推边个？」就这样，刘江响应了「集合」召唤，拉著太太跟随发哥跑步，结伴为了健康而奔跑。现在，除了刮大风下大雨的日子，他都坚持每天慢跑1小时。

刘江今年更与发哥和一众明星跑友一起报名渣马，成功完成10公里的实事。坚持跑步这项爱好，不只让他的气色变好、睡眠质素改善、饮食变得规律，还让他摆脱大肚腩，连带著太太的生活作息也变得规律。他也曾透露，顾好身体最大的原因是为了能够照顾太太，也避免了太太需要照顾自己，尽显爱妻本色。

刘江希望「到离开的那天都不用坐轮椅」，也不忌讳谈及身后事。他希望将骨灰洒落海中，或者成为「大体老师」，态度豁达，自主人生下半场。

