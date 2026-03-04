79岁特朗普颈部长红疹惹关注 白宫医生急发声明涂药膏所致 解构10类皮疹暗藏健康风险

79岁美国总统特朗普周一（2日）出席军人荣誉勋章颁授仪式时，被传媒拍到右侧颈部疑出现皮疹，再度引发外界对其健康状态的关注。其私人医生Sean Barbabella发声明指，皮疹是因为使用的一种「预防性皮肤治疗」乳霜引起的。

特朗普颈部长红疹惹关注 白宫医生急发声明涂药膏所致

据《CNN》报道，白宫医生Sean Barbabella发声明指，特朗普正在右侧颈部涂抹一种「非常常见的乳霜」，作为预防性皮肤护理。疗程为期一个星期，预计局部暂时性发红状况将持续数周。从外媒拍摄到的照片可见，特朗普右侧颈部的皮疹从衬衫领口上方一直延伸到耳朵下方，局部呈干燥结痂的状态。惟声明当中并没有具体说明特朗普为何需要接受皮肤治疗，以及该药膏到底为何。

特朗普右侧颈部的皮疹从衬衫领口上方一直延伸到耳朵下方。（法新社）

皮疹不一定是皮肤问题？解构10类皮疹健康风险

日本内科兼皮肤科医生伊藤大介表示，皮肤病症其实与器官状态密切相关，如果身上突然出现发红、痕痒或粗糙的皮疹，有可能是癌症的征兆。这是由于内脏器官的恶性肿瘤产生化学反应，并反映在皮肤异常症状之上。例如，若脸、颈、手臂等处出现类似昆虫叮咬的红色肿块，同时伴随突然发烧和疲劳，则可能患上「急性发热性嗜中性皮病」，严重的话皮肤会变黑坏死。虽然是一种罕见发炎性疾病，但有约20%的病例会并发急性骨髓性白血病等癌症。以下的一些皮肤症状也可能与癌症相关。

【同场加映】10种皮疹自测癌症征兆

---

相关文章：

79岁特朗普患慢性静脉功能不全 医生揭2原因令长者易患上 3类职业也高危！

女子皮肤泛红痕痒3个月 求医揭患淋巴癌 身体现6大征兆即求医

润肤乳搽错随时「毒」上身？认清5大有害化学成分致敏/荷尔蒙失调 无香型也中招

凡士林不只保湿！药剂师公开10大隐藏妙用 混合1物轻松磨砂去角质