62岁叶童从容面对年龄接受真实自我 拒把白发染黑不做医美：别把衰老看得太恐怖

近年一直以俐落灰白短发示人的叶童，一向是「优雅地老去」的代表，她也视之为一份赞美。喜爱简约时尚的衣著，不追求医美逆龄，拥抱自然、真实的自己，活得豁达通透，反而让她有充满活力朝气，虽老不衰。

62岁叶童从容面对年龄接受真实自我

从影超过40年的叶童曾两度获得影后殊荣，当年破格女扮男装饰演《白蛇传》许仙，更让她红遍华人圈，至今仍然是不停被讨论的经典之作。叶童去年以最年长参加《浪姐》时，那一份熟龄女性独有的优雅从容，不输年轻人的紧致体态，还有不知疲倦努力练习的身影，足以令人惊艳和羡慕。

叶童对于老去也有一番独特看法。她曾在访问透露，自己将「老」和「嫩」视作框架，不希望自己被困在其中。年过60岁，她依然对世界充满好奇，怀抱著想要达到的理想，继续学习和探索。对她而言，岁数只是一个提醒，提醒她要好好善待身体，珍惜生命过好每一天。

拒把白发染黑不做医美

她认为很多人把衰老看得很恐怖，其实老人家含饴弄孙，或者开心地参加兴趣班，活到老学到老，这些都是非常美丽的画面。叶童不害怕老去，也不刻意追求年轻。她的一头银发并非苍老的标志，反而显得俐落张扬、神清神爽。不再染发，就是她学会坦然接受自己已有年纪的过程。她也不刻意遮盖皱纹，保养以简单为主，不希望被医美控制，被束缚著只能追求单一审美、容颜永驻。对她而言，诉说著岁月故事的脸容，更加有吸引力。

62岁身形亦紧致如少女 保持身材的秘诀

近日，叶童飞到米兰出席时装周。在社交平台分享一辑随性街拍照片。一身简约全白造型，长版西装外套配上西装裤，显得身型修长且充满知性气质，内里搭配「Bra Top」更是令人眼前一亮，紧致结实腰部线条，更隐约露出腹肌，把异国街头变成了伸展台。这样的穿搭完美印证了她率性自信、不受年龄所受的人生观。

至于保持身形紧致却不瘦削的方法，她则归功于近年的生活节奏调整，有意识地减少应酬饮酒，作息规律，维持身体活动，饮食清淡。她习惯早上7点起床，用晨间伸展开启新的一天，保持身体柔软；晚上则尽量在10点半前入睡，让身体有足够时间修复。没有刻意减肥节食，却在不知不觉间变得自然轻盈，更避免快速瘦身容易憔悴的问题。拥有健康，才是活得悠然自得的本钱。

