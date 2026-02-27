82岁婆婆公开饮食秘诀 每日必喝1款长寿养生汤 加1种食材更护心脏

想年过八旬依然保持活力，是不少人的愿望，到底有何秘诀？一位82岁婆婆每日坚持饮用一款养生汤，此汤不但助她保持活力，其中加入一种食材，更能保护心脏。

82岁婆婆每日必喝1款长寿养生汤 加1种食材更护心脏

美食博主Lainie Kates在Instagram上发布一段视频指出，她的82岁婆婆为了保持最佳健康状态，经常会提前预备1款长寿汤，作为平日午餐和晚餐。这款长寿汤是意大利家常的意式蔬菜汤，是一种以番茄为汤底的经典意式汤品，材料丰富。此外，婆婆更会加入豆类，而豆类富含植物性蛋白质和膳食纤维，饱足感强，营养丰富，经常食用，有助于降低心脏病的风险。婆婆这款长寿汤的详细食谱如下：

意式蔬菜汤材料：

红萝卜2杯（切碎）

西芹2杯（切条）

翠玉瓜2个（切丁）

洋葱1个（切碎）

蒜头3瓣（磨碎）

罐头烤番茄1罐（约425克）

罐头白腰豆或红腰豆1罐（沥干并冲洗）

四季豆2杯

蔬菜汤或鸡汤4杯

月桂叶2片

干牛至及干罗勒各1/2汤匙

小号意粉（如通心粉、贝壳粉、猫耳朵意粉） 1/2杯

干或新鲜欧芹1茶匙

红椒碎适量

海盐1茶匙（或按口味调整）

现磨黑胡椒 适量

帕马森芝士碎适量（可选用于最后撒在汤上）

意式蔬菜汤制作步骤：

在一个大锅中用中火加热食油，加入洋葱和一小撮盐，炒约1分钟。

加入红萝卜、西芹，偶尔搅拌，煮约3分钟，直到蔬菜开始变软。

加入蒜头、番茄、豆类、四季豆和翠玉瓜，煮3-5分钟。

倒入高汤、月桂叶、牛至和欧芹或罗勒，盖上锅盖转小火煮20分钟。

加入意粉，打开锅盖再煮10分钟，直到意粉煮熟。

根据口味调味，上碟时可按喜好加入欧芹碎、红椒碎和帕马森芝士碎，即可享用。

资料来源：美食博主Lainie Kates

