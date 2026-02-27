82岁婆婆公开饮食秘诀 每日必喝1款长寿养生汤 加1种食材更护心脏
更新时间：12:40 2026-02-27 HKT
想年过八旬依然保持活力，是不少人的愿望，到底有何秘诀？一位82岁婆婆每日坚持饮用一款养生汤，此汤不但助她保持活力，其中加入一种食材，更能保护心脏。
82岁婆婆每日必喝1款长寿养生汤 加1种食材更护心脏
美食博主Lainie Kates在Instagram上发布一段视频指出，她的82岁婆婆为了保持最佳健康状态，经常会提前预备1款长寿汤，作为平日午餐和晚餐。这款长寿汤是意大利家常的意式蔬菜汤，是一种以番茄为汤底的经典意式汤品，材料丰富。此外，婆婆更会加入豆类，而豆类富含植物性蛋白质和膳食纤维，饱足感强，营养丰富，经常食用，有助于降低心脏病的风险。婆婆这款长寿汤的详细食谱如下：
意式蔬菜汤材料：
- 红萝卜2杯（切碎）
- 西芹2杯（切条）
- 翠玉瓜2个（切丁）
- 洋葱1个（切碎）
- 蒜头3瓣（磨碎）
- 罐头烤番茄1罐（约425克）
- 罐头白腰豆或红腰豆1罐（沥干并冲洗）
- 四季豆2杯
- 蔬菜汤或鸡汤4杯
- 月桂叶2片
- 干牛至及干罗勒各1/2汤匙
- 小号意粉（如通心粉、贝壳粉、猫耳朵意粉） 1/2杯
- 干或新鲜欧芹1茶匙
- 红椒碎适量
- 海盐1茶匙（或按口味调整）
- 现磨黑胡椒 适量
- 帕马森芝士碎适量（可选用于最后撒在汤上）
意式蔬菜汤制作步骤：
- 在一个大锅中用中火加热食油，加入洋葱和一小撮盐，炒约1分钟。
- 加入红萝卜、西芹，偶尔搅拌，煮约3分钟，直到蔬菜开始变软。
- 加入蒜头、番茄、豆类、四季豆和翠玉瓜，煮3-5分钟。
- 倒入高汤、月桂叶、牛至和欧芹或罗勒，盖上锅盖转小火煮20分钟。
- 加入意粉，打开锅盖再煮10分钟，直到意粉煮熟。
- 根据口味调味，上碟时可按喜好加入欧芹碎、红椒碎和帕马森芝士碎，即可享用。
资料来源：美食博主Lainie Kates
---
