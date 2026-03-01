28岁女子月经血块如手指粗 经痛严重常半夜痛醒 中医解构「膜样痛经」成因症状

今年28岁的C小姐（化名）受痛经问题困扰多年，因为害怕痛经可能是由子宫肌瘤或子宫腺肌症等问题导致，故今年年初进行全面身体检查，CA125指数属正常范围，盆腔超声波检查亦无异常发现。

28岁女子月经血块如手指粗 经痛严重常半夜痛醒

一问之下，C小姐的月经状况其实问题不大，周期稳定，约30天1行，每次行经5-6天，色、量正常但经行首2-3天下腹坠胀、隐隐作痛，有时更会在半夜痛醒，影响睡眠质素。当问到C小姐经血下注时有没有伴随血块，她表示每次行经到第3天左右就会有一条尾指大的血块排出，每当血块排出后，月经所带来的下腹部不适就会随之消失。

经过更细节的望闻问切后，叶医师认为C小姐的病机为脾肾气虚，肝郁气滞，水瘀互结，处方7剂中药，主方为膈下逐瘀汤，加入茯苓、续断、益母草等，让C小姐在月经将至前约5天开始服用。C小姐规律服药2个月经周期后，经期的下腹部不适感明显减轻，但每次仍有血块排出，因此叶医师再于原方基础加入三棱、青皮，及后C小姐月经中的血块变小，疼痛也完全消失。

甚么是膜性痛经？

C小姐的情况其实是典型的膜样痛经（膜性痛经），是原发性痛经中的一种。正常月经来潮时，子宫内膜会被纤维蛋白溶解酶分解再脱落，但当月经流量太多、流动速度太快时，抗凝血酶来不及完全分解所有经血，就会导致血块形成。而子宫要排出血块，需要肌肉（子宫平滑肌）更强力的收缩，因而可能会在过程中压迫到周围的痛觉神经，造成痛经。膜性痛经的特点在于患者在没有子宫器质性病变的前提下，行经时的腹痛在排出血块后会得到明显缓解，同时经血量减少。

中医角度认为膜样痛经主要是由于脾肾阳气不足，无力化解冲任、子宫中的瘀血湿浊，凝成血块。因此治疗时除了个人化的辨证论治，也要顾及脾肾，适当加入健脾补肾的中药，调和冲任。

解构经痛原因/其他症状 血块瘀黑是肾虚？

原发性痛经常见证型及表现：

虚证

气血虚弱：经期或经后期小腹隐隐作痛，按摩后缓解。月经量或多或少，色淡质稀，神疲乏力，头晕眼花，面色苍白。

肝肾不足：经期小腹隐隐作痛，月经色红，头晕眼花、腰酸，甚至双膝酸软，睡眠欠佳。

肾虚：经行首天腹痛明显，月经色暗甚至黑色，或有血块，多有腰酸，甚至腰膝酸软。部分人素有月经不调史，或伴有月经后期、月经量少。

实证

气滞血瘀：经前期或经期小腹阵发性疼痛，月经色暗，或有血块。或伴随乳房胀痛、经行头痛、月经后期。

寒凝血瘀：经行首天腹痛明显，月经色暗，多有血块，冷饮凉食后加重，热敷后缓解。或伴有月经后期、月经量少、经行身痛。

肝郁化火：经前经期小腹胀痛，胸闷烦躁、口干口苦、乳房胀痛，经色鲜红、量多，有血块。或伴有月经先期或先后无定期。

撰文：注册中医师 叶扬舟

曾治疗多名新冠患者及康复者后遗症，拥有丰富治疗感冒、咳嗽、失眠、头痛和眩晕的经验。现时主要治疗各种呼吸道疾病、心血管疾病及脂肪肝等常见内科疾病。另熟悉运用针灸治疗各种原因所导致的头痛、失眠。

---

