10款中式点心卡路里排行榜 水饺竟比萝卜糕邪恶？营养师教3大聪明食法控热量

饮茶吃点心以为「一盅两件」好健康，但要小心堕入致肥陷阱！有营养师列出10款中式点心热量排行榜，其中水饺竟比萝卜糕邪恶。到底怎样吃点心可以控制热量？

10款中式点心卡路里排行榜 水饺竟比萝卜糕邪恶？

营养师张语希在其Facebook专页撰文指出，很多人以为只是吃个点心垫垫胃，殊不知一盘吃下来，热量竟然比一碗饭、甚至一份饭盒还要高。当中，小笼包、水饺、锅贴等，其实都藏「爆卡」陷阱。她特别列出10款常见中式点心的热量排行榜，提醒大家小心选择：

中式点心卡路里排行榜（由高至低）

第1名：锅贴（10个）

热量：753 kcal

油量：约7茶匙

外皮煎得金黄酥脆，同时却吸饱了大量油脂，热量因而直接夺冠。

第2名：小笼包（8个）

热量：520 kcal

油量：约6茶匙

一口咬下，汤汁四溢的鲜甜滋味，其实暗藏油香，热量不容小觑。

第3名：水饺（10个）

热量：500 kcal

油量：约6茶匙

别以为水煮的食物就一定清淡，水饺内馅的肥肉比例才是致肥关键。

第4名：云吞（8个）

热量：400 kcal

油量：约5茶匙

第5名：胡椒饼（1个）

热量：333 kcal

油量：约3.5茶匙

第6名：肉包（1个）

热量：305 kcal

油量：约3.5茶匙

第7名：肉圆（1个）

热量：250 kcal

油量：约2.5茶匙

第8名：烧卖（5粒）

热量：225 kcal

油量：约2茶匙

第9名：水煎包（1个）

热量：165 kcal

油量：约2茶匙

第10名：萝卜糕（2片）

热量：130 kcal

油量：约2茶匙

中式点心之所以容易热量超标，张语希解释主要有以下3大原因：

油脂含量高： 为了追求鲜嫩多汁的口感，内馅通常会混入大量肥肉。

为了追求鲜嫩多汁的口感，内馅通常会混入大量肥肉。 精致淀粉： 外皮多为精致淀粉制成，吸收快，容易很快又感到肚饿。

外皮多为精致淀粉制成，吸收快，容易很快又感到肚饿。 份量易失控： 点心小小一个，容易令人不自觉地再吃一个就好，结果不小心就清盘。

3大聪明食法控热量 首选2种烹调方法的点心

想吃点心又怕肥？张语希分享3招聪明吃法：

选对馅料： 优先选择以蔬菜为主的口味，如椰菜、韭菜等，其内馅组成相对单纯，可减少摄取混合肥肉的机会。

优先选择以蔬菜为主的口味，如椰菜、韭菜等，其内馅组成相对单纯，可减少摄取混合肥肉的机会。 蒸煮优先： 蒸、煮比起煎或炸的方式更加健康，用油量亦更少，例如选择蒸饺优于锅贴。

蒸、煮比起煎或炸的方式更加健康，用油量亦更少，例如选择蒸饺优于锅贴。 酱料浅尝即止：酱油膏、香油或辣油都含有额外热量及钠质，少沾一点更有助于控制热量摄取。

她提醒，享用中式点心时，建议额外搭配烫青菜或肉类等蛋白质来源，这样不仅能维持营养均衡，更能增加饱足感，避免一下子吃太多淀粉小点心。

资料来源：营养师 张语希

