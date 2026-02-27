Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

10款中式点心卡路里排行榜 水饺竟比萝卜糕邪恶？营养师教3大聪明食法控热量

更新时间：07:30 2026-02-27 HKT
发布时间：07:30 2026-02-27 HKT

饮茶吃点心以为「一盅两件」好健康，但要小心堕入致肥陷阱！有营养师列出10款中式点心热量排行榜，其中水饺竟比萝卜糕邪恶。到底怎样吃点心可以控制热量？

10款中式点心卡路里排行榜 水饺竟比萝卜糕邪恶？

营养师张语希在其Facebook专页撰文指出，很多人以为只是吃个点心垫垫胃，殊不知一盘吃下来，热量竟然比一碗饭、甚至一份饭盒还要高。当中，小笼包、水饺、锅贴等，其实都藏「爆卡」陷阱。她特别列出10款常见中式点心的热量排行榜，提醒大家小心选择：

中式点心卡路里排行榜（由高至低）

第1名：锅贴（10个）

  • 热量：753 kcal 
  • 油量：约7茶匙
  • 外皮煎得金黄酥脆，同时却吸饱了大量油脂，热量因而直接夺冠。

第2名：小笼包（8个）

  • 热量：520 kcal 
  • 油量：约6茶匙
  • 一口咬下，汤汁四溢的鲜甜滋味，其实暗藏油香，热量不容小觑。

第3名：水饺（10个）

  • 热量：500 kcal
  • 油量：约6茶匙
  • 别以为水煮的食物就一定清淡，水饺内馅的肥肉比例才是致肥关键。

第4名：云吞（8个）

  • 热量：400 kcal
  • 油量：约5茶匙

第5名：胡椒饼（1个）

  • 热量：333 kcal
  • 油量：约3.5茶匙

第6名：肉包（1个）

  • 热量：305 kcal
  • 油量：约3.5茶匙

第7名：肉圆（1个）

  • 热量：250 kcal
  • 油量：约2.5茶匙

第8名：烧卖（5粒）

  • 热量：225 kcal
  • 油量：约2茶匙

第9名：水煎包（1个）

  • 热量：165 kcal
  • 油量：约2茶匙

第10名：萝卜糕（2片）

  • 热量：130 kcal
  • 油量：约2茶匙

中式点心之所以容易热量超标，张语希解释主要有以下3大原因：

  • 油脂含量高： 为了追求鲜嫩多汁的口感，内馅通常会混入大量肥肉。
  • 精致淀粉： 外皮多为精致淀粉制成，吸收快，容易很快又感到肚饿。
  • 份量易失控： 点心小小一个，容易令人不自觉地再吃一个就好，结果不小心就清盘。

3大聪明食法控热量 首选2种烹调方法的点心

想吃点心又怕肥？张语希分享3招聪明吃法：

  • 选对馅料：优先选择以蔬菜为主的口味，如椰菜、韭菜等，其内馅组成相对单纯，可减少摄取混合肥肉的机会。
  • 蒸煮优先：蒸、煮比起煎或炸的方式更加健康，用油量亦更少，例如选择蒸饺优于锅贴。
  • 酱料浅尝即止：酱油膏、香油或辣油都含有额外热量及钠质，少沾一点更有助于控制热量摄取。

她提醒，享用中式点心时，建议额外搭配烫青菜或肉类等蛋白质来源，这样不仅能维持营养均衡，更能增加饱足感，避免一下子吃太多淀粉小点心。

资料来源：营养师 张语希

